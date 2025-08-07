Você sabia? Nicolas Prattes participou de Terra Nostra aos 3 anos

A Globo confirmou que Terra Nostra será a próxima novela da faixa Edição Especial, substituindo História de Amor a partir de 1º de setembro. O clássico de Benedito Ruy Barbosa, que volta às tardes como parte das comemorações dos 60 anos da emissora, guarda uma curiosidade especial: a participação de Nicolas Prattes, que na época tinha apenas 3 anos e interpretou Francesquinho, filho da protagonista Giuliana Splendore (Ana Paula Arósio).
Em 2024, durante o Caldeirão, Nicolas relembrou sua rápida, mas marcante aparição. "Mais de 20 anos atrás, com uns 3 anos de idade. Esse é o último capítulo de Terra Nostra. E tem uma curiosidade: nesse dia eu tinha saído para brincar pelos Estúdios Globo e acabei sentando em um formigueiro de formigas vermelhas. Minha avó estava comigo e cuidou de mim. Estava todo picado e aos prantos, mas todos foram muito legais e me acalmaram".
Ele completou: "Foi uma cena linda, especial, de uma novela que marcou uma geração e é uma das grandes obras da nossa teledramaturgia. Foi um prazer fazer parte disso".
Relembre a participação de Nicolas Prattes em Terra Nostra:
