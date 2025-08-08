Arlindo Cruz: as músicas que moldaram gerações do samba

Responsável por redefinir o gênero, Arlindo é, também, creditado como um dos criadores do Cacique de Ramos, tradicional bloco carnavalesco e centro cultural do samba - (crédito: Washington Possato/Divulgação)

O cantor Arlindo Cruz, que morreu nesta sexta-feira (8/8), aos 66 anos de idade, vitima de um acidente vascular cerebral hemorrágico, é amplamente reconhecido como um dos grandes nomes da história do samba brasileiro.

Responsável por redefinir o gênero, Arlindo é um dos criadores do Cacique de Ramos, tradicional bloco carnavalesco e centro cultural do samba. Fundado em 1961, no Rio de Janeiro, é conhecido como berço de artistas como Zeca Pagodinho, Almir Guineto e o Grupo Fundo de Quinta.

Durante os 50 anos de carreira, que tiveram início em 1975, aos 17 anos de idade, o músico foi autor de mais de 700 composições. Algumas, inclusive, marcaram gerações. A seguir, relembre 10 dos grandes sucessos do sambista.

O show tem que continuar (1998)

Hino do samba, a canção fala sobre resiliência e a força da música. Escrita e lançada no ano de 2009, a composição faz parte do álbum Mtv Ao Vivo Arlindo Cruz - Vol.2.

O bem (2011)

Romântica, a canção é responsável por exaltar o amor e a simplicidade que existe no sentimento. Mais recente na trajetória do músico, está incluída no disco Batuques e Romances.

Meu lugar (2007)

A canção foi feita como uma homenagem ao bairro de Madureira. O local, situado na Zona Norte do Rio de Janeiro, é onde o cantor nasceu, e é considerado como responsável por moldar a identidade de Arlindo.

Será que é amor (2006)

Lançada em 2006, a música é um dos maiores sucessos da carreira do cantor e é uma das principais obras românticas. Nela, o eu-lírico fala sobre um novo sentimento amoroso intenso, incapaz de ser escondido.

Camarão que dorme a onda leva (1978)

Alegre, a composição serve como uma mensagem ao ouvinte. A letra traz uma metáfora para alertar que os desatentos às questões da vida podem ser levados pela "correnteza". No Spotify, a canção é a dona de maior número de reproduções do catálogo do sambista, com mais de 81 milhões de plays.

Meu sonho (2008)



Lançada em 2008 como parte do álbum Acústico com Arlindo, a canção retrata a esperança de um novo amor. Além disso, expõe a crença da existência de amor verdadeiro, algo classificado, muitas vezes, como ilusório.

Bagaço da Laranja (1990)

Composta em parceria com Zeca Pagodinho, a canção retrata a decepção amorosa em meio a discursos poéticos e doloridos. Clássico do samba, a canção é um dos exemplos da força do legado de Arlindo.

Saudade louca (2009)

Feita junto de Franco e Acyr Marques, além de Zeca Pagodinho, a composição exalta o amor de diferentes maneiras, além de ressaltar a forte saudade causada por ele. Se destaca pela emoção e melodia envolvente.

Tá perdoado (2007)

Lançada em 2007, a música em questão aborda o tema do perdão. Durante o curso, relata o caminho do eu-lírico em direção ao perdão diante do companheiro (a) por conta de uma falha grave num relacionamento amoroso, como uma traição.

O que é o amor (2007)

Outra composição de 2007, é mais uma reflexão. Ao falar do sentimento amor, Arlindo o retrata não como uma coisa simples, mas como algo formado por múltiplos elementos, algo complexo. É, também, de acordo com letra, capaz de mover a vida e proporcionar tanto alegria quanto desafios.



