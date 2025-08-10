João Silva homenageia Faustão no Dia dos Pais: 'Grato de passar essa data ao seu lado'

Em determinado momento, pediu que a produção exibisse um vídeo em que foram lembrados momentos entre João e Faustão desde a infância - (crédito: Reprodução Band )

O apresentador João Silva, filho do também apresentador Faustão, fez uma homenagem de Dia dos Pais durante a estreia de sua atração no SBT, o Programa do João, na madrugada deste domingo, 10. Fausto Silva está internado em decorrência de uma infecção bacteriana e transplantes de fígado e rim.

"Eu sei o quanto eu te amo, acho que o que a gente fala todos os dias, não precisa ser dito no Dia dos Pais. É uma data que, muitas vezes, serve como um momento de reconciliar um pai com filho, a família, mas para quem se ama e fala que se ama todos os dias, é mais um dia para reforçar o que a gente fala", disse o apresentador.

Em determinado momento, pediu que a produção exibisse um vídeo em que foram lembrados momentos entre João e Faustão desde a infância, ainda bebê, passando por brincadeiras nos programas de auditório, até a sua estreia como apresentador, com algumas frases elogiosas ditas no ar de filho para pai.

Durante o vídeo, uma locução de João Silva foi inserida abordando o estado de saúde do pai: "Aproveitando que este domingo é uma data tão especial e importante, quero agradecer a cada um, de coração, que torce pela recuperação do meu pai e tem mandado tanta energia boa e muito carinho para toda a nossa família. O meu mais sincero obrigado, do fundo do meu coração. E digo que sou muito grato de poder passar essa data celebrando ao lado dele".