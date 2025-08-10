Giovanna Antonelli vai à praia e mostra corpinho em biquini

Reprodução/ Instagram @giovannaantonelli Giovanna Antonelli

Giovanna Antonelli, atriz, relembrou alguns momentos de suas férias em seu perfil na rede social. De biquíni, ela surgiu sensualizando numa praia, totalmente bronzeada e plena.

"Sereiona", "Que abundância, meu irmão!", "Abundância de beleza, de paz e de Giovanna Antonelli", "Impressionante como você consegue ser ainda mais radiante a cada foto!", "Que abundância, meu irmão!", foram alguns comentários.

Afastada das novelas desde Beleza Fatal, Giovanna também concentra suas atenções na carreira de empresária e influenciadora digital.

"Adoro essa multitarefa feminina. E quando a gente ama o que faz, tudo se ajeita. A arte continua sendo minha raiz, meu ponto de partida. E o empreendedorismo, as palestras, mentorias são extensões dessa paixão que é comunicar, transformar e tocar pessoas. Ser mãe me dá força e me lembra do que realmente importa. Como influenciadora, uso minha voz com responsabilidade, compartilhando o que faz sentido pra mim e somando com quem está junto. No fim, tudo faz parte do mesmo propósito que é viver com intenção e usar cada ‘papel’ para impactar positivamente", disse à Vogue.

