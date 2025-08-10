Despedida de Arlindo Cruz tem cortejo com samba e emoção

Centenas de fãs, amigos e familiares se reuniram neste domingo (10/8) para o último adeus a Arlindo Cruz, um dos maiores ícones do samba. O cortejo saiu da quadra do Império Serrano, em Madureira, Zona Norte do Rio, em direção ao Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste.
Ao som de dois trios elétricos tocando sucessos do cantor e com o caminhão do Corpo de Bombeiros à frente, a homenagem emocionou quem acompanhava das calçadas, com aplausos, acenos e gestos de carinho.
Velório com música e tradição
O velório teve início na noite de sábado (9/8) e durou 16 horas, encerrando às 10h deste domingo. Vestidos de branco, os presentes participaram de um ritual inspirado na tradição africana do gurufim, que une batucada, dança e alegria para celebrar a vida de quem parte.
Entre os presentes no caminhão dos bombeiros estavam a viúva, Babi Cruz, e a filha, Flora. A cada parada, o cortejo recebia novas demonstrações de afeto de populares.
Trajetória marcada por resistência
- Cantor, compositor e multi-instrumentista
- Mais de 40 anos de carreira no samba
- Integrante e compositor do Império Serrano
- Sucesso em parcerias com grandes nomes da música brasileira
Arlindo Cruz morreu na sexta-feira (8/8), aos 66 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos. Desde 2017, quando sofreu um AVC hemorrágico, vivia com sequelas e passou por várias internações. Sua partida deixa uma lacuna irreparável no samba brasileiro.
