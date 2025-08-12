Programação do Museu de Arte de Brasília celebra o Mês do Patrimônio

Projeto MAB Educativo oferece oficinas gratuitas durante o mês de agosto - (crédito: Divulgação)

Para o mês de agosto, Mês do Patrimônio, o Museu de Arte de Brasília (MAB) preparou uma programação especial e acessível para todas as idades. Durante os finais de semana, serão oferecidas, gratuitamente, atividades que provoquem de forma lúdica a reflexão do público sobre o patrimônio.

O programa educativo do MAB apresentará oficinas, visitas mediadas e atividades inclusivas, que serão realizadas no espaço educativo do museu, com vagas limitadas. Não é necessário se inscrever previamente para as atividades. Além disso, durante a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, de 21 a 28 de agosto, o museu realizará atividades adaptadas e inclusivas.

A programação contará com oficinas de cordel, de mapas afetivos, de desenho em relevo e aquarela, visitas mediadas em versão bilíngue e em Libras e contação de histórias para bebês. Serão oferecidas também ações voltadas à escolas, com oficinas adaptadas para estudantes desde a educação infantil até o ensino médio. Para participar, as instituições devem se inscrever pelo link.

Serviço

Programa Educativo do Museu de Arte de Brasília

Aos sábados e domingos do mês de agosto, a partir das 10h30, no Museu de Arte de Brasília (Setor de Hotéis e Turismo Norte, trecho 1, Projeto Orla). Entrada gratuita. Livre para todos os públicos.

Confira a programação completa para o mês de agosto:

Sábado

10h30 - Contação de Histórias para bebês (18 meses a 3 anos) - 10 vagas

15h - Visita Mediada ao Acervo

16h30 - Oficina de Cordel (a partir de 4 anos) - 15 vagas

Domingo

10h30 - Teatro de Sombras (a partir de 4 anos) - 10 vagas

15h - Visita Patrimonial com Jogos

16h30 - Oficina de Mapas Afetivos (a partir de 6 anos) - 15 vagas

Dias 23 e 24 de agosto

Sábado (23/08)

10h30 - Contação de Histórias para bebês (18 meses a 3 anos) - 10 vagas

15h - Visita Mediada ao Acervo em LIBRAS (23/8)

16h30 - Oficina de Cordel (a partir de 4 anos) - 15 vagas

Domingo (24/08)

10h30 - Teatro de Sombras (a partir de 4 anos) - 10 vagas

15h - Visita Patrimonial com Jogos

16h30 - Oficina de Mapas Afetivos Táteis (a partir de 6 anos) - 15 vagas