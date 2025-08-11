Cinzas de Preta Gil serão transformadas em diamante; outros famosos já fizeram técnica - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Instagram Cinzas de Preta Gil serão transformadas em diamante; outros famosos já fizeram técnica

A família e os amigos mais próximos da cantora Preta Gil decidiram respeitar integralmente os seus últimos desejos. As cinzas da artista foram divididas entre pessoas especiais e destinos simbólicos, incluindo um local à beira-mar na Bahia, onde ela se sentia em paz. Parte dessas cinzas será transformada em um diamante memorial. Essa escolha, segundo a família, foi feita como forma de manter viva sua presença. "É uma maneira de eternizar a memória dela", disseram.

Esse tipo de joia, chamado de diamante memorial, está se tornando cada vez mais popular. Produzido a partir das cinzas de humanos ou animais de estimação, o processo envolve tecnologia avançada e simboliza a continuidade da presença do ente querido. Segundo Márcio Miyasaki, da Stargen Diamonds, "não produzimos diamantes, produzimos emoção para as pessoas". A transformação envolve isolar o carbono das cinzas e convertê-lo, após etapas técnicas, em diamantes únicos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Outros famosos também recorreram a esse processo. O apresentador Andre Marques, por exemplo, transformou as cinzas de sua cachorra Gorda em um pingente e brincos. "Já é lindo porque é diamante, mas tem um pedacinho dela aqui. É uma lembrança eterna", afirmou emocionado. Já a cantora Luiza Possi encomendou uma peça com as cinzas do pai, Líber Gadelha, para tê-lo consigo durante os shows.

Outro caso tocante é o de Flávia Pedras, ex-mulher de Jô Soares. Ela revelou que transformou parte das cinzas do apresentador em diamante, após conhecer a técnica por meio de uma amiga. "Está em um cofre, guardado. Não sei o que fazer ainda, mas quero fazer um patuá", disse. De acordo com Miyasaki, mais importante que o valor da joia é a história que ela representa: "O que conta é o valor emocional".

O post Cinzas de Preta Gil serão transformadas em diamante; outros famosos já fizeram técnica foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.