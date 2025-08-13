Brasília Museu Aberto: mostra começa nesta semana

Nesta sexta-feira, o Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves será palco de um espetáculo único que une arte, tecnologia e brasilidade. Brasília Museu Aberto 2025: Edição Brasilidades transforma a fachada do Panteão em uma galeria digital a céu aberto, com projeções mapeadas de obras de artistas que contam e ressignificam a história da arte brasileira. Para completar a noite, o público poderá assistir a uma apresentação especial da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, sob a regência do maestro Claudio Cohen, com um repertório preparado especialmente para a ocasião.

O projeto foi pensado por Danielle Athayde, que ressalta o projeto de democratizar o acesso à arte e traz uma nova forma de vivenciar a arte de uma maneira acessível, imersiva e conectada ao espaço público e ao patrimônio cultural brasileiro. "A edição de 2025, intitulada Brasilidades, celebra a nossa riqueza cultural por meio de intervenções artísticas em projeções mapeadas, dando voz a artistas locais e nacionais com trajetória internacional", diz Danielle

Sobre a escolha do lugar Danielle afirma que o Panteão é um dos ícones de Brasília, simboliza a memória e a identidade nacional e serve como o cenário perfeito para a abertura do Brasília Museu Aberto 2025: "Prestigiar o evento nesse cenário histórico é uma oportunidade de vivenciar a arte dentro de um contexto que dialoga diretamente com a história e a nossa cultura. Além disso, a presença da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro sob regência do maestro Cláudio Cohen promete enriquecer a experiência com uma trilha sonora envolvente e claro, cheia de brasilidades, criando uma atmosfera mágica e inspiradora".

Nesta edição, o festival homenageia artistas fundamentais para o imaginário visual brasileiro como Galeno, Orlando Brito, Vladimir Carvalho, Iolovith e Marlene Godoy, ao mesmo tempo em que celebra nomes da cena contemporânea brasiliense como Antonio Obá, Nicolas Behr, Zuleika de Souza (ex-repórter fotográfica do Correio Braziliense), Clarice Gonçalves, Stuckert, entre outros artistas visuais, poetas e fotógrafos de projeção nacional e internacional.

Brasília Museu Aberto 2025: Edição Brasilidades

Nesta sexta-feira a partir das 19h até as 22h, no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves. Entrada gratuita para todos os públicos.