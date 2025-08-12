Ana Paula Padrão surge de biquíni e se diz ‘mais feliz’ com chegada dos 60 - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Ana Paula Padrão usou suas redes sociais para celebrar o momento que está vivendo e afirmou estar "muito mais feliz" com a proximidade de seus 60 anos.

Na publicação, a apresentadora compartilhou registros de momentos especiais. As imagens mostraram Ana Paula em atividades variadas, como no trabalho, em viagens, brincando com seus cachorros e aproveitando um dia de praia usando biquíni.

Prestes a completar 60 anos em 25 de novembro, ela recebeu diversas mensagens de incentivo e identificação de seguidoras. Uma delas comentou: "A melhor fase da vida de uma mulher! Estou super me curtindo!". Outra admiradora destacou: "Linda, bem sucedida, feliz e sem filhos! Meu futuro, espero".

Com uma carreira consolidada no jornalismo e na televisão, Ana Paula Padrão demonstra encarar a nova fase com entusiasmo e leveza. Suas postagens reforçam uma visão positiva sobre envelhecer, inspirando mulheres a valorizarem suas conquistas e a celebrarem cada etapa da vida com confiança e alegria.