Tirullipa admite que traiu a esposa e divulga carta pedindo perdão





Tirullipa quebrou o silêncio e falou publicamente sobre a traição à esposa, Stefânia Lemos, com quem é casado há 15 anos. O humorista usou as redes sociais para divulgar uma carta aberta em que admite o erro, afirma estar envergonhado e pede perdão à família, aos fãs e ao público.

Nos últimos dias, áudios e mensagens atribuídos a ele e a uma jovem, supostamente filha de um ex-assessor, vieram à tona. Na postagem, Tirullipa afirmou que o episódio aconteceu no passado e que, ainda na época, conversou com a esposa, reconheceu a falha e buscou mudar.

"Extremamente envergonhado venho pedir perdão, mais uma vez, à minha família, aos meus fãs e a quem acompanha o meu trabalho. Esse episódio exposto foi superado quando caí na real e conversei com minha esposa. Reconheci meu erro e me comprometi a buscar toda mudança necessária para não perder o que tenho de mais importante: minha família", escreveu.

Pai de duas meninas, ele disse condenar suas atitudes do passado e destacou que segue firme no propósito de não repeti-las. Tirullipa também pediu que Stefânia e as filhas não sejam atacadas nas redes. "Feridas levam tempo para serem curadas, mas não desistirei da minha família. Peço que parem de atacar quem sequer merecia passar por isso", completou.



