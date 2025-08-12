InícioDiversão e Arte
TRAIÇÃO

Tirullipa admite que traiu a esposa e divulga carta pedindo perdão

Tirullipa quebrou o silêncio e falou publicamente sobre a traição à esposa, Stefânia Lemos

Tirullipa admite que traiu a esposa e divulga carta pedindo perdão
Tirullipa quebrou o silêncio e falou publicamente sobre a traição à esposa, Stefânia Lemos, com quem é casado há 15 anos. O humorista usou as redes sociais para divulgar uma carta aberta em que admite o erro, afirma estar envergonhado e pede perdão à família, aos fãs e ao público.

Nos últimos dias, áudios e mensagens atribuídos a ele e a uma jovem, supostamente filha de um ex-assessor, vieram à tona. Na postagem, Tirullipa afirmou que o episódio aconteceu no passado e que, ainda na época, conversou com a esposa, reconheceu a falha e buscou mudar.

"Extremamente envergonhado venho pedir perdão, mais uma vez, à minha família, aos meus fãs e a quem acompanha o meu trabalho. Esse episódio exposto foi superado quando caí na real e conversei com minha esposa. Reconheci meu erro e me comprometi a buscar toda mudança necessária para não perder o que tenho de mais importante: minha família", escreveu.

Pai de duas meninas, ele disse condenar suas atitudes do passado e destacou que segue firme no propósito de não repeti-las. Tirullipa também pediu que Stefânia e as filhas não sejam atacadas nas redes. "Feridas levam tempo para serem curadas, mas não desistirei da minha família. Peço que parem de atacar quem sequer merecia passar por isso", completou.

 

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 12/08/2025 20:47
x