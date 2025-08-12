Katy Perry é multada por gravar clipe em parque natural na Espanha

Katy Perry não tinha autorização para gravar algumas cenas do clipe de 'Lifetimes' - (crédito: Reprodução/Youtube Katy Perry Channel)

A cantora Katy Perry foi multada em €5.197 — aproximadamente R$ 33 mil — pelo Ministério de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente da Espanha. A multa foi resultado da gravação não autorizada do videoclipe de Lifetimes em uma área ambiental protegida: o Parque Natural de Ses Salines, nas Ilhas Baleares.

Na época da produção, em julho de 2024, o governo das Ilhas Baleares iniciou uma investigação ao descobrir a gravação ilegal. O trabalho também provocou indignação entre os moradores da região, conforme o Sun. Partes do vídeo foram filmadas nas dunas da ilha de S'Espalmador, localizada na reserva natural, Patrimônio Mundial da Unesco, que abrange as ilhas de Ibiza e Formentera.

Embora a infração seja considerada grave pelas autoridades locais, Katy não receberá penalidades adicionais devido a ausência de danos permanentes. Em Lifetimes, dirigido por Stillz, Katy apenas dança e festeja nos ambientes. No entanto, atividades comerciais em áreas onde a fauna e flora são protegidas exigem licenças específicas e documentação oficial para a liberação do lugar.

Segundo a gravadora Capitol Records, uma produtora local recebeu uma aprovação verbal para a gravação. Entretanto, as autoridades espanholas rejeitaram tal justificativa, ressaltando que a aprovação verbal não substitui a documentação formal exigida por lei para filmagens em patrimônios ambientais.