Katy Perry é multada por gravar clipe em parque natural na Espanha

Cenas do clipe 'Lifetimes' foram filmadas sem autorização em área ambiental protegida nas Ilhas Baleares

Katy Perry não tinha autorização para gravar algumas cenas do clipe de 'Lifetimes' - (crédito: Reprodução/Youtube Katy Perry Channel)
A cantora Katy Perry foi multada em €5.197 — aproximadamente R$ 33 mil — pelo Ministério de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente da Espanha. A multa foi resultado da gravação não autorizada do videoclipe de Lifetimes em uma área ambiental protegida: o Parque Natural de Ses Salines, nas Ilhas Baleares.

Na época da produção, em julho de 2024, o governo das Ilhas Baleares iniciou uma investigação ao descobrir a gravação ilegal. O trabalho também provocou indignação entre os moradores da região, conforme o Sun. Partes do vídeo foram filmadas nas dunas da ilha de S'Espalmador, localizada na reserva natural, Patrimônio Mundial da Unesco, que abrange as ilhas de Ibiza e Formentera.

Embora a infração seja considerada grave pelas autoridades locais, Katy não receberá penalidades adicionais devido a ausência de danos permanentes. Em Lifetimes, dirigido por Stillz, Katy apenas dança e festeja nos ambientes. No entanto, atividades comerciais em áreas onde a fauna e flora são protegidas exigem licenças específicas e documentação oficial para a liberação do lugar.

Segundo a gravadora Capitol Records, uma produtora local recebeu uma aprovação verbal para a gravação. Entretanto, as autoridades espanholas rejeitaram tal justificativa, ressaltando que a aprovação verbal não substitui a documentação formal exigida por lei para filmagens em patrimônios ambientais.

Por Bianca Lucca
postado em 12/08/2025 23:51
