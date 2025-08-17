InícioDiversão e Arte
"Ser atriz me mantém curiosa e viva o tempo todo", afirma Flora Camolese

Atriz de 24 anos fala do processo para dar vida à complexa Nina, de "Dona de mim", e de como o ofício de atriz a afeta: "Raras vezes sinto que estou de fato trabalhando", observa ela, que tem no currículo a série "A vida pela frente" e a novela "Vai na fé"

Flora Camolese, atriz - (crédito: Lucas Affonso/Divulgação)

Há um certo mistério em atrizes que conseguem, com sutileza, transformar personagens em espelhos. Flora Camolese, aos 24 anos e no terceiro trabalho no audiovisual, parece dominar essa alquimia. Em Dona de mim, sua Nina é uma tempestade contida: filha distante de Filipa (Cláudia Abreu), ela carrega nas costas o peso de uma infância abandonada e, nas atitudes, a ambiguidade de quem oscila entre a revolta e a necessidade desesperada de ser vista.

Não é a primeira vez que Flora mergulha em águas profundas. Protagonista da série A vida pela frente, dirigida por Leandra Leal, e intérprete da vibrante Bia, em Vai na fé, ela já demonstrava uma maturidade rara para sua idade. Mas Nina é diferente — exige mais. "O maior desafio foi não julgá-la", confessa a atriz à Revista. "Ela age de um jeito que eu jamais agiria, e justamente por isso me fascina", completa ela, que chegou a cursar o primeiro semestre no Lee Strasberg Theatre and Film Institute, em Nova York, antes de ser chamada para o primeiro papel de destaque na tevê.

Para construir essa figura complexa, Flora mantém um diário íntimo da personagem, anotando pensamentos e justificativas invisíveis ao roteiro. Trabalha com preparadores como Helena Varvaki e Leo Lacca, mas é nos olhares trocados com Cláudia Abreu e Tony Ramos que encontra a centelha definitiva. "Eles são generosos, inteiros. A Cláudia me provoca, o Tony me ensina sobre escuta. É uma honra."

A vilania sutil de Nina — se é que se pode chamá-la assim — não nasce do vazio, mas de feridas antigas. Flora insiste nisso: "Por trás de qualquer comportamento existe uma história". E talvez seja essa a chave para sua interpretação: a capacidade de encontrar humanidade até onde há apenas sombra.

Fora das câmeras, Flora fala de moda como quem fala de arte — "é uma extensão da narrativa" — e do teatro como um amor antigo que ainda a chama. Mas é no presente, no ritmo frenético da novela, que ela se encontra. "Novela é entrega no primeiro take. Não há tempo para artesania, só para verdade." Sobre começar cedo a trabalhar, ela conclui: "É uma ocupação lúdica que envolve o brincar, experimentar, se divertir. É um privilégio enorme poder ter esse ofício, que me mantém curiosa e viva o tempo todo".

Flora Camolese, atriz (foto: Lucas Affonso/Divulgação)

Confira trechos da entrevista

Preparação

Minha preparação começou bem antes de começar a gravar e seguirá até o fim da novela. Mantenho um diário da personagem, no qual escrevo os pensamentos e a lógica de vida da Nina. Isso me ajuda a mergulhar no universo dela. Fora os atores com os quais eu contraceno que são fundamentais para minha construção. É um trabalho que mistura estudo prático e sensibilidade, e que vai se aprofundando a cada capítulo.

Sem julgamentos

O maior desafio foi não julgar a Nina. Muitas vezes, o jeito como ela age é completamente oposto ao que eu faria. Mas, justamente por isso, torna-se instigante tentar entender suas dores, suas contradições e dar verdade a tudo isso. Com muito estudo, diálogo com a equipe criativa e troca em cena, fui encontrando caminhos para me aproximar dela. 

Desafios

Novela tem um ritmo muito acelerado: a gente grava um volume enorme de cenas por dia e não existe muito espaço para refazer takes ou elaborar muito tempo em cima de uma mesma sequência. Afinal de contas, é um volume muito grande de entrega que impossibilita uma certa "artesania". Então, o desafio também está em estar sempre preparada, confiante e disponível para que o primeiro take traga a essência da cena. Isso exige uma escuta atenta, presença e bastante estudo prévio.

Conexão com o público

Acredito que o público vai se identificar com a Nina através da sua vulnerabilidade. Por trás das atitudes questionáveis, existe uma jovem marcada pela falta de afeto e olhar atento. Acho que ela expõe um lado humano que todos nós temos: o de lidar com feridas antigas, cada um do seu jeito. A mensagem que gostaria de passar é que por trás de qualquer comportamento existe uma história e que olhar para isso com empatia pode transformar a forma como enxergamos o outro.

Equilíbrio

Eu não acredito que o público de novela seja um espectador que precise receber tudo mastigado. Pelo contrário! Não sinto necessidade de simplificar a Nina para ser entendida, e acredito que cada espectador a completa com o seu próprio repertório de vida. Meu papel é encontrar verdade em cada gesto dela e confiar que, quando eu me conecto de verdade com a personagem, isso chega para quem está assistindo. 

Tony Ramos e Cláudia Abreu

Contracenar com a Cláudia Abreu é uma escola: ela é generosa, inteira, sempre aberta ao outro. Ela me instiga, me provoca. E o Tony Ramos tem um profissionalismo impressionante e uma escuta delicada que inspira qualquer ator. Estar ao lado deles é ter a oportunidade diária de aprender, não só sobre interpretação, mas também sobre postura, entrega e respeito pelo ofício. Ambos levam muito a sério o que nós fazemos.

A vida pela frente e Vai na fé

Cada passo na minha carreira é essencial. Cada projeto. Cada estudo. Cada filme que assisto. Tudo isso me alimenta para, no fim das contas, ser uma atriz (e pessoa) melhor. A vida pela frente me apresentou ao audiovisual e me fez me apaixonar por essa linguagem. Já Vai na fé me deu a experiência do ritmo intenso de uma novela, mas de forma gradual, com uma personagem menor. Isso foi fundamental para que eu chegasse mais preparada agora, entendendo a dinâmica e podendo mergulhar em uma personagem complexa como a Nina.

Ocupação lúdica

Começar cedo me deu responsabilidades e aprendizados que moldaram quem eu sou hoje. Às vezes, tenho uma sensação dúbia de ter crescido rápido por ter iniciado jovem, mas, ao mesmo tempo, ser atriz é justamente o que me impede de "crescer" completamente, no melhor sentido. Tenho a sorte de trabalhar com o que amo e raras vezes sinto que estou de fato trabalhando. É uma ocupação lúdica que envolve o brincar, experimentar, se divertir. É um privilégio enorme poder ter esse ofício, que me mantém curiosa e viva o tempo todo.

Moda e expressão

A moda sempre foi pra mim uma forma de expressão muito potente. Até quando construo um personagem, penso muito em como ele se veste, porque a roupa é quase uma extensão da narrativa: ela comunica antes mesmo da pessoa falar. No meu dia a dia, uso a moda do mesmo jeito, quem eu sou naquele momento, naquele dia ou até sobre o que estou sentindo. Gosto de brincar com referências, misturar estilos, arriscar. Assim como na atuação, na moda também existe esse espaço para experimentar, criar e, principalmente, se transformar. É muito chato ser a mesma pessoa todo dia!

Futuro

Tenho muita vontade de voltar ao teatro, que é uma paixão enorme e onde tudo começou pra mim. Também sonho em fazer cinema, filme! Trabalhar com diretores que admiro e experimentar outros formatos. Mas, ao mesmo tempo, gosto de deixar espaço para o inesperado. Até agora, as melhores coisas da minha carreira surgiram de forma surpreendente.

 

Patrick Selvatti

Subeditor

Jornalista formado no Sul de Minas, com atuação de 20 anos em Brasília

Por Patrick Selvatti
postado em 17/08/2025 08:00
