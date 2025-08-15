Marisa Monte traz turnê inédita com orquestra para Brasília

Brasília será palco de um momento inédito na carreira de Marisa Monte. Pela primeira vez, a cantora apresenta uma turnê acompanhada de uma orquestra sinfônica, reunindo seu repertório popular à grandiosidade de 55 músicos regidos pelo maestro André Bachur. O espetáculo Phonica — Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo chega à capital federal no dia 29 de novembro, no gramado do Eixo Cultural Ibero-Americano, em apresentação ao ar livre que promete unir música, natureza e emoção.

A proposta artística combina a força da música de Marisa Monte com a sofisticação de arranjos sinfônicos, integrando sua banda — formada por Dadi Carvalho (violão e guitarra), Pupillo (bateria), Alberto Continentino (baixo) e Pretinho da Serrinha (cavaquinho e percussão) — à orquestra regida por André Bachur. Segundo a artista, a fusão entre técnica e emoção será o diferencial de cada apresentação, criando uma experiência “verdadeiramente mágica”. O maestro reforça que o encontro trará “energia arrebatadora, repleta de ritmos, cores e nuances musicais”, garantindo que cada espetáculo seja único e inesquecível.

Em Brasília, a escolha do Gramado do Eixo Cultural, espaço aberto entre o Clube do Choro e a Torre de TV, reforça a atmosfera especial da turnê, que estreia em 18 de outubro em Belo Horizonte. Com seis datas no total, o roteiro inclui também o Rio de Janeiro, em 1 de novembro; São Paulo, em 8 de novembro; Curitiba, em 15 de novembro; e Porto Alegre, no encerramento, em 6 de dezembro. A expectativa é de que a apresentação na capital federal atraia grande público, tornando-se um dos eventos musicais mais marcantes do ano.

A pré-venda de ingressos será exclusiva para clientes do Banco do Brasil e Visa e começa no dia 18 de agosto, no site Tickets for Fun. A venda para o público geral terá início no dia 20 de agosto. A turnê também passará por Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.

