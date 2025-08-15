Netflix divulga trailer da parte 2 da segunda temporada de Wandinha

Imagem da parte 2 da segunda temporada de Wandinha. - (crédito: Bernard Walsh/Netflix)

A Netflix divulgou, nesta quinta-feira (14/8), imagens inéditas e o trailer da parte 2 da segunda temporada da série Wandinha. A sequência chega ao streaming no dia 3 de setembro. Os quatro capítulos continuam a saga e prometem muitas surpresas para os fãs.

O seriado, criado por Alfred Gough e Miles Millar, estreou em 2022 e se tornou um fenômeno global rapidamente. Chegou ao primeiro lugar da lista de séries em inglês mais populares da Netflix e ficou por 20 semanas no top 10 global. Além disso, foi nomeada para 50 indicações e venceu 17 prêmios, com Emmys, Globos de Ouro e SAG Awards.

Nessa nova parte, Wandinha (Jenna Ortega) retorna aos corredores da Escola Nunca Mais e enfrenta novos inimigos. Em mais um ano de caos, ela precisa lidar com a família, amigos e antigos adversários em uma aventura com um novo mistério, em uma trama emocionante.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel