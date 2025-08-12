Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (12/8)

CONTINUIDADE

Data estelar: Vênus e Júpiter em conjunção.

Ainda que tenhas te atrapalhado muito com as dissonâncias de ontem, hoje é outro dia e se renova o apelo de continuar em frente, indo atrás do que seja necessário para garantir que o mínimo de tuas pretensões se transforme em obras concretas, que possam ser compartilhadas.

Continuidade é a palavra-chave para podermos todos navegar com mínima destreza nesse mundo que ficou de ponta-cabeça sem dar sinal de que vai retornar a qualquer coisa que se pareça com a normalidade anterior.

Continuidade para que, apesar de todas as contrariedades, possamos preservar a estrutura de nossos trabalhos, famílias, relacionamentos pessoais e, o mais importante, tempo livre para nos dedicarmos ao ócio, e através dele nos reinventarmos. Afinal, que o mundo enlouqueça não nos obriga a nos desesperarmos, mesmo que essa seja a tentação.

































ÁRIES ( nascimento entre 21/3 a 20/4)

Para você tomar as decisões em pauta, sem que haja qualquer sinal de negatividade nos seus impulsos, neste momento sua alma pode aproveitar as boas memórias que surgem do fundo do baú, atualizando sentimentos nobres.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As conversas são maravilhosas, mas se não se transformarem em obras concretas, essa maravilha toda se transformará em decepção. Para isso não acontecer, tente reduzir as maravilhas ao que possa ser realizado.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A paz de espírito e segurança que uma conta bancária gorda promoveria podem ser experimentadas de forma subjetiva e terem os mesmos resultados. Você não precisa de riquezas para ter a paz interior que tanto busca.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A generosidade é uma virtude elevada e, por isso, não deve ser compartilhada com qualquer pessoa, porque as que vivem se aproveitando da boa vontade alheia saberiam como explorar essa condição, e a manipulariam.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Se as melhores coisas que você experimenta atualmente são as que não podem ser compartilhadas abertamente, pois então, selecione algumas poucas e boas pessoas que sejam de confiança para abrir seu coração. É por aí.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Socializar dá trabalho, mas compensa, principalmente no momento atual, em que sua alma precisa de conexões e parcerias para realizar o que pretende. As pessoas atrapalham, mas também ajudam, é assim que tudo funciona.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Muita coisa não dá para entender. Como é que pessoas ruins têm boa sorte e são bem-sucedidas? Talvez falte amplitude a nosso entendimento e, por isso, não entendemos o que acontece. Faça a sua parte, só isso.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Para que uma visão se transforme em realidade concreta, sua alma precisa se munir de uma boa dose de atrevimento e aceitar que, por um tempo, tudo vai ficar de ponta-cabeça, até as coisas se normalizarem novamente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Os bons sentimentos que você nutre em silêncio precisam se converter em atitudes concretas, que sinalizem o que você sente, porque de outra maneira as pessoas continuarão tendo ideias erradas ao seu respeito.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Os benefícios que as pessoas colhem não precisam ser invejados, apesar de provocarem essa emoção, porque se você olhar direito perceberá que esses benefícios também significam avanços para você em particular.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se todos prestássemos mais atenção a tudo que fazemos em modo automático, porque tudo isso faz parte da rotina, provavelmente nos surpreenderíamos com aspectos maravilhosos que estão ao alcance de nossa mão.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Para você viver de acordo com seus sonhos, além do esforço e atrevimento que servem a esse fim, você também precisa de uma ajuda do mundo e das circunstâncias, e nesses quesitos a coisa anda bastante falha.



