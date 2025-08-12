Paulo Chapa lança primeiro livro Do blues ninguém se aposenta

Nesta terça-feira (12/8), o autor e compositor Paulo Chapa lança a coletânea de poemas Do blues ninguém se aposenta - A poesia sonora de Chapakósvsky. O livro reúne poesias e letras de blues, com influências de diálogos com grandes nomes da música e as vivências do artista. O lançamento está marcado para às 19h, no Bar Beirute.
A obra é dividida em duas partes. A primeira, inclui poemas sobre as vivências do brasiliense em várias fases da vida — desde o final dos anos 1990 — em uma espécie de antologia marcada pelo percurso e pelas relações sociais construídas ao longo da vida. A segunda parte contempla letras de blues, algumas gravadas pelas bandas das quais participou, incluindo a atual Arkablues, e parceiros do universo musical.
Paulo Marcello Marques, também conhecido pelo codinome Paulo Chapa, é participante ativo da cena cultural brasiliense e atua como produtor, compositor, poeta e gaitista. Do blues ninguém se aposenta - A poesia sonora de Chapakósvsky marca o primeiro livro do artista, lançado pela Editora Impressões de Minas.
Serviço
Lançamento Do blues ninguém se aposenta - A poesia sonora de Chapakósvsky
Nesta terça-feira (12/8), a partir das 19h, no Bar Beirute da Asa Sul (SHCS CLS 109 Bloco A1 Loja 2/4 - Asa Sul, Brasília).
postado em 12/08/2025 15:27