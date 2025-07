Quarta edição do Sesc Estação Blues será realizada na 504 Sul nesta quinta

O Sesc da 504 Sul promove, nesta quinta-feira (17/7), a partir de 18h, o Sesc Estação Blues, com apresentações gratuitas. O destaque da programação é a banda paulistana Blues Beatles, que mistura clássicos da banda inglesa com arranjos tradicionais do blues; e as atrações brasilienses Brazilian Blues Band, Mário Salimon e Diogo Leon Xavier.

Leia também: Estão abertas as inscrições para o festival 13º Curta Brasília

Esta é a quarta edição do Sesc Estação Blues neste ano. Atração principal, Blues Beatles é composta por cinco membros e está em atividade desde 2010. A banda de São Paulo tem dois álbuns lançados e já fez shows em cidades como Nova York e Chicago.

Leia também: Giovanna Ewbank rebate Marcelo de Carvalho: "Você foi racista"

O também quinteto Brazilian Blues Band foi criado em 1994 em Brasília. A banda já lançou quatro discos de estúdio: o mais recente em 2024, intitulado Agregue-se. Com mais de 30 anos de experiência, já se apresentaram com nomes como Rita Lee, Armandinho Macedo, Mud Morganfield e Billy Cobham.

Leia também: Vilã em Vale Tudo, Bella Campos aparece de biquíni moderninho

A programação apresenta ainda Mário Salimon e Diogo Leon Xavier. Salimon iniciou a trajetória no old school funk e consolidou a carreira com o jazz, soul e bossa nova. Xavier celebra 22 anos de carreira este ano, atuando em diversas áreas, como música, produção cultural, direção de arte e fotografia.

Leia também: Luan Santana mostra braços musculosos e anima seguidores

Serviço

Sesc Estação Blues

Nesta quinta-feira (17/7), no Sesc da 504 Sul, a partir de 18h. Entrada gratuita.