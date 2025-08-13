Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (13/8)

LUA MÍNGUA, MAS TU NÃO

A Lua minguante em Áries não deve frear sua coragem ou vontade de agir. Pelo contrário, é momento de contrariar o desânimo imposto pelo cenário político, econômico e social, e reinventar a forma de realizar seus objetivos.

Data estelar: Lua míngua em Áries.

Não é porque a Lua esteja minguando que tu também devas fazer o mesmo, te atrevendo menos do que pareceria propício se a Lua estivesse crescendo ou Cheia. A Lua tem seus ciclos, mas não é o único corpo estelar que conta na delicada matemática de vincularmos as atividades que exercemos aqui na Terra com as órbitas magníficas dos planetas.

Posso te garantir, por exemplo, que se houver qualquer sinal de desânimo em ti, esse não é produzido pela Lua minguando, mas pelas condições desastradas em que anda o mundo político, econômico e social de nossa humanidade, e que diante desse cenário de ponta-cabeça, seria melhor contrariar o céu e a terra, te erguer sob o efeito de tua boa vontade, te lançando a fazer tudo o que pretendes de uma forma completamente diferente daquela tentada até aqui.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4): Cutuque um pouco as pessoas para que elas saiam desse lugar desanimado em que se meteram, porém, cuide para que essas cutucadas não sejam tão fortes que produzam o efeito contrário ao esperado. Tudo com delicadeza.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5): Tome a iniciativa de colocar em prática pessoalmente o que você pretende que seja bem feito, porque se delegar funções e depender do que outrem faça, provavelmente o resultado será decepcionante. Hora de tomar as rédeas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6): Tudo que um dia foi importante e valioso, na atualidade caiu na banalização. Porém, é preciso resgatar os valores perdidos na banalidade, porque sem esses tudo tende a se tornar tedioso demais para ser suportado.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7): Mesmo no meio de todas as complicações que andam acontecendo como resultado de que o mundo está de ponta-cabeça, ainda assim a alma consegue desfrutar de bons sentimentos, e isso faz toda a diferença. É por aí.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8): Entre uma conversa e outra, alguma coisa concreta vai acabar dando certo. Portanto, ainda que seja cansativo participar de tantas reuniões e negociações, melhor seguir em frente, selecionando o que seja útil e prático.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9): Boas ideias ocorrem em situações completamente nada a ver, e se a sua alma prestar a devida atenção, essas boas ideias servirão para colocar em marcha o que, até agora, continuava empacado. É tudo muito mágico.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10): Apesar do nervosismo e do senso de urgência que anda tomando conta de sua alma, você verá que as coisas procedem com bastante calma, sem grandes comoções. Melhor, então, se dedicar a dominar o nervosismo. Melhor.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11): Suas pretensões e interesses não poderiam ser abertas para todas as pessoas, é hora de você agir com discrição, reservando as informações para quem realmente seja de confiança, o que é uma verdadeira raridade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12): Se tudo se realizasse na velocidade do pensamento seria uma maravilha, porém, as coisas não funcionam assim pelo mero fato de que nossa humanidade realizaria coisas horrorosas, dada a qualidade de seus pensamentos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1): É comum que as coisas precisem dar errado para a alma entender qual seria o caminho certo. Portanto, em vez de perder tempo se lamentando pelo que dá errado, procure a luz esclarecedora nas entrelinhas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2): A boa vontade alheia há de ser valorizada, porque mesmo que, por falta de planejamento, produza mais trapalhadas do que soluções, ainda assim é uma irradiação do mais puro sentimento do coração. Vale a pena.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3): A complexidade do cenário é compatível com suas pretensões, porque se você nada pretendesse não teria se enfiado nessa trama de relacionamentos e interesses que configura o cenário complexo. Aproveite bem.