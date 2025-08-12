BRAPO celebra 40 anos com show gratuito e participação de Nelson Faria

BRAPO comemora 40 anos com show gratuito em samambaia e participação especial do violonista Nelson Faria - (crédito: Divulgação)

A Brasília Popular Orquestra (BRAPO) encerra temporada comemorativa de 40 anos com uma apresentação especial no próximo sábado (16/8), às 19h30, no Complexo Cultural de Samambaia. O concerto, de entrada franca, terá como convidado o violonista e guitarrista Nelson Faria, um dos nomes mais respeitados da música instrumental brasileira.

Leia também:Gilberto Gil fala pela primeira vez após a morte de Preta Gil e anuncia retorno aos palcos

Fundada pelo maestro Manoel Carvalho, a BRAPO consolidou-se como uma das mais importantes big bands do Distrito Federal, transitando com naturalidade por gêneros como jazz, samba, forró, salsa e gafieira. Ao longo de quatro décadas, o grupo construiu uma identidade marcada pela energia contagiante e pela diversidade de repertório, que vai de Glenn Miller e Duke Ellington a ícones da música brasileira como Severino Araújo.

Leia também:Paulo Chapa lança primeiro livro Do blues ninguém se aposenta

O espetáculo em Samambaia promete ser mais do que um simples concerto: será um encontro entre a tradição da orquestra e a trajetória internacional de Nelson Faria, artista que já dividiu o palco com Milton Nascimento, João Bosco, Ivan Lins e Cássia Eller, além de ter participado de festivais de jazz em países como Suíça, Holanda, Canadá e Indonésia. Reconhecido também como educador e autor de livros sobre técnica e harmonia, Faria é criador da série Um Café Lá em Casa, em que recebe músicos para bate-papos informais e apresentações no YouTube e na TV.

Leia também:Beatles lançavam “Help!” há 60 anos

A apresentação integra um projeto viabilizado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC), com gestão da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, e tem como proposta democratizar o acesso à música de qualidade. A turnê comemorativa passou por diferentes regiões do DF desde junho, com repertórios adaptados a cada cidade e participações especiais, como a do sanfoneiro Sivuquinha do Acordeom.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel

