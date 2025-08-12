Indígena brasiliense Ramona participa do webcanal (In)Classificáveis

Em comemoração ao Dia da Marcha das Mulheres Indigenistas, Ramona, indígena nascida em Taguatinga, foi convidada para conceder entrevista ao webcanal (In)Classificáveis. O projeto idealizado por Bruno Ferraz fala sobre arte, diversidade e resistência no DF. A entrevista com Ramona pode ser acessada na íntegra pelo YouTube.
Ramona é militante e arte-educadora. Na entrevista, ela aborda temas como carreira, história, militância e sua luta pelos indígenas na capital federal. Já Bruno Ferraz, apresentador do projeto, nasceu em Rondônia e cresceu em Brasília. Ele é ator, pintor, fotógrafo, cenógrafo e figurinista. Em seu programa, ele aborda o público de forma leve e descontraída.
(In)Classificáveis teve início em 2024 e tem como objetivo quebrar estereótipos, debatendo temas como preconceito, família, aceitação e arte. Na edição de 2025, Bruno prestou homenagem ao mestre e ator Túlio Guimarães e recebeu como convidada a drag queen e ativista Allice Bombom.