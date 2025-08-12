Madonna clama ao Papa por intervenção em Gaza: "Salve as crianças antes que seja tarde"

Em carta aberta, a artista reforçou que milhares de crianças estão morrendo de fome - (crédito: TMJBrazil)

A rainha do pop está com os olhos e ouvidos bem atentos ao que acontece no mundo. Na última segunda-feira (11/8), Madonna usou redes sociais para divulgar uma carta aberta em que faz um pedido ao Papa Leão XIV: que ajude a solucionar a situação de Gaza.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A publicação foi feita na data do aniversário do filho da superestrela Rocco, de 25 anos. Na carta aberta, a artista reforçou que milhares de crianças estão em situação crítica de vulnerabilidade e muitas morrem de fome. Na mensagem, Madonna pede ao pontífice que intervenha em nome das crianças, já que sua entrada não seria negada. "Santíssimo Padre. Por favor, vá a Gaza e leve sua luz às crianças antes que seja tarde demais. Como mãe, não posso suportar ver o sofrimento delas", ela escreveu.

Leia também: Gilberto Gil fala pela primeira vez após a morte de Preta Gil e anuncia retorno aos palcos

Ainda na mensagem, deixou claro que não está tomando partido na guerra. "Não estou apontando o dedo, culpando ou tomando partido. Todos estão sofrendo. Incluindo as mães dos reféns", escreveu ela. "Rezo para que eles também sejam libertos. Estou tentando fazer o que posso para evitar que essas crianças morram de fome."

Leia também: Mulheres transformam a cena do hip hop brasileiro com postura de resistência

Recentemente, o papa renovou o apelo de cessar-fogo imediato em Gaza, solicitando para a comunidade internacional o respeito às leis humanitárias. "Mais uma vez, faço um apelo para que se ponha fim imediatamente à barbárie desta guerra e se busque uma resolução pacífica para o conflito", declarou o pontífice em julho.

Leia também: Quem é Felca, youtuber que expôs crimes contra menores na internet

As Nações Unidas afirmam que, na região de Gaza, mais de 5 mil crianças foram diagnosticadas com desnutrição em maio. Existe a possibilidade de o número ser ainda maior.

*Com informações da Agência Estado.