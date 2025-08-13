Fernanda Thurann protagoniza primeiro longa brasileiro 30% finalizado com IA

O longa Amantes, uma coprodução Brasil-Colômbia, é o projeto pioneiro do estúdio Nkanda 360, com as filmagens finalizadas. O filme dirigido pelo colombiano Máncel Martínez e protagonizado por Fernanda Thurann será o primeiro longa-metragem brasileiro com mais de 30% de finalização realizada com inteligência artificial.
“Nosso objetivo é democratizar o acesso a efeitos visuais de alta qualidade, tornando o processo mais acessível, rápido e criativo para pequenos e médios produtores. Estamos inaugurando possibilidades reais para o futuro do cinema latino-americano unindo inovação, narrativa autoral e colaboração internacional”, explica a atriz e produtora.
A coprodução internacional inaugura uma nova fase para o mercado do audiovisual brasileiro. “Estamos construindo uma ponte entre inovação e narrativa autoral, e isso é algo inédito no Brasil. A tecnologia não substitui a sensibilidade artística, e sim potencializa nossa criatividade e nos permite explorar novos limites narrativos”, enumera Thurann.
Conexão sensorial
Aos 39 anos, Fernanda iniciou sua trajetória em Curitiba, na cidade natal, por acaso. Estudante de direito na época, ela queria amenizar a timidez e, seguindo o conselho do pai, se matriculou na tradicional escola Cena Hum. Com 21 anos de carreira, a produtora e atriz atua em diferentes frentes de negócios, mas sempre ligada às artes, seja no cinema, teatro ou tv. Impulsionada pelo desejo de produzir os próprios projetos e democratizar o acesso a pequenos e médios produtores, Fernanda criou a produtora Brisa Filmes em 2010. Desde então, produziu mais de 10 espetáculos teatrais, cinco longas, quatro curtas metragens e atualmente tem 10 projetos em desenvolvimento.
Além da produtora Brisa Filmes, Fernanda Thurann é a CFO do estúdio NKanda 360, recém inaugurado no Rio de Janeiro. Trata-se de um espaço especializado em inteligência artificial aplicada especialmente à pós-produção audiovisual. Ela explica que o uso da IA em Amantes não se restringe apenas a efeitos visuais. Ela será aplicada em múltiplas etapas da pós-produção, como animação de personagens, integração com cenários naturais, correção de cor, reconstrução de texturas e otimização da montagem. “Um personagem simbólico será criado com a fusão entre atuação humana e IA explorando o limite entre o real e o onírico. Algo profundamente conectado com a estética sensorial e provocadora do filme”, antecipa.
O NKanda 360, das sócias Fernanda Thurann e Carien Bastos, nasceu justamente para isso: ampliar o acesso a uma pós-produção audiovisual de altíssimo nível, com foco em inteligência artificial, efeitos visuais e workflows otimizados. "A IA, para nós, é uma ferramenta de liberdade, não de controle", esclarece fernanda, qu, como atriz, fez trabalhos no streaming e participações na televisão. Em 2022, atuou na série Maldivas, da Netflix, interpretando a capanga Maura. Na TV Globo, participou da novela Haja coração, de 2016, e atuou na temporada da Malhação ID, como Lívia, mãe da personagem Samira, em 2009.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Teatro dos Ventos recebe terceira edição do espetáculo "Anáguas"
- Diversão e Arte Tico de Moraes apresenta show Chiclete eu misturo com Banana no CTJ Hall
- Diversão e Arte MD chefe lança música com Major RD e critica vereadora que propôs Lei "Anti-Oruam"
- Diversão e Arte As Fulô do Cerrado oferecem oficinas e brincadeiras pelo DF em agosto