Fernanda Thurann protagoniza primeiro longa brasileiro 30% finalizado com IA

O longa Amantes, uma coprodução Brasil-Colômbia, é o projeto pioneiro do estúdio Nkanda 360, com as filmagens finalizadas. O filme dirigido pelo colombiano Máncel Martínez e protagonizado por Fernanda Thurann será o primeiro longa-metragem brasileiro com mais de 30% de finalização realizada com inteligência artificial.

“Nosso objetivo é democratizar o acesso a efeitos visuais de alta qualidade, tornando o processo mais acessível, rápido e criativo para pequenos e médios produtores. Estamos inaugurando possibilidades reais para o futuro do cinema latino-americano unindo inovação, narrativa autoral e colaboração internacional”, explica a atriz e produtora.

A coprodução internacional inaugura uma nova fase para o mercado do audiovisual brasileiro. “Estamos construindo uma ponte entre inovação e narrativa autoral, e isso é algo inédito no Brasil. A tecnologia não substitui a sensibilidade artística, e sim potencializa nossa criatividade e nos permite explorar novos limites narrativos”, enumera Thurann.

Fernanda Thurann e Lucca Pougy no longa "Amantes" (foto: Natasha Villela/divulgação)

Conexão sensorial

Aos 39 anos, Fernanda iniciou sua trajetória em Curitiba, na cidade natal, por acaso. Estudante de direito na época, ela queria amenizar a timidez e, seguindo o conselho do pai, se matriculou na tradicional escola Cena Hum. Com 21 anos de carreira, a produtora e atriz atua em diferentes frentes de negócios, mas sempre ligada às artes, seja no cinema, teatro ou tv. Impulsionada pelo desejo de produzir os próprios projetos e democratizar o acesso a pequenos e médios produtores, Fernanda criou a produtora Brisa Filmes em 2010. Desde então, produziu mais de 10 espetáculos teatrais, cinco longas, quatro curtas metragens e atualmente tem 10 projetos em desenvolvimento.

Além da produtora Brisa Filmes, Fernanda Thurann é a CFO do estúdio NKanda 360, recém inaugurado no Rio de Janeiro. Trata-se de um espaço especializado em inteligência artificial aplicada especialmente à pós-produção audiovisual. Ela explica que o uso da IA em Amantes não se restringe apenas a efeitos visuais. Ela será aplicada em múltiplas etapas da pós-produção, como animação de personagens, integração com cenários naturais, correção de cor, reconstrução de texturas e otimização da montagem. “Um personagem simbólico será criado com a fusão entre atuação humana e IA explorando o limite entre o real e o onírico. Algo profundamente conectado com a estética sensorial e provocadora do filme”, antecipa.

O NKanda 360, das sócias Fernanda Thurann e Carien Bastos, nasceu justamente para isso: ampliar o acesso a uma pós-produção audiovisual de altíssimo nível, com foco em inteligência artificial, efeitos visuais e workflows otimizados. "A IA, para nós, é uma ferramenta de liberdade, não de controle", esclarece fernanda, qu, como atriz, fez trabalhos no streaming e participações na televisão. Em 2022, atuou na série Maldivas, da Netflix, interpretando a capanga Maura. Na TV Globo, participou da novela Haja coração, de 2016, e atuou na temporada da Malhação ID, como Lívia, mãe da personagem Samira, em 2009.