"The Life of a Showgirl": Taylor Swift revela capa e tracklist de novo álbum

A espera acabou! Após uma contagem regressiva no site oficial, a cantora norte-americana Taylor Swift revelou a capa do 12º álbum, intitulado The Life of a Showgirl, nas redes sociais, na noite desta quarta-feira. Além disso, na publicação, a artista revelou a tracklist e a data da lançamento, marcada para 3 de outubro.

O anúncio foi feito durante a estreia da participação da cantora no podcast New Heights, apresentado por Jason e Travis Kelce, que é o namorado dela. Ao longo desta semana, o perfil do programa publicou um vídeo, como spoiler, em que ela mostra a capa do projeto.

Na última segunda-feira (11/8), imagens do álbum vazaram nas redes sociais. As imagens divulgadas também foram incluidas na postagem de Taylor sobre o anúncio do novo projeto.

O projeto marca o retorno da cantora depois da turnê The Eras Tour, que é considerada a mais lucrativa da história, com US$ 1 bilhão em arrecadação, e passou pelo Brasil em 2023. Este também é o primeiro lançamento da artista após o The Tortured Poets Department, que detém o recorde de maior estreia de um álbum nao Spotify, com amis de acumulado 313 milhões de reproduções no primeiro dia.

Tracklist

1. The Fate of Ophelia

2. Elizabeth Taylor

3. Opalite

4. Father Figure

5. Eldest Daughter

6. Ruin The Friendship

7. Actually Romantic

8. Wi$h Li$t

9. Wood

10. CANCELLED!

11. Honey

12. The Life of a Showgirl feat. Sabrina Carpenter