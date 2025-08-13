Quem é Danilo Mesquita, ator apontado como affair com Bruna Marquezine





Bruna Marquezine e Danilo Mesquita têm despertado atenção não apenas pelo romance que interpretam na série Amor da Minha Vida, do Disney+, mas também por uma possível proximidade fora das gravações. Segundo rumores nos bastidores, os dois estariam mantendo uma relação mais íntima durante a produção da segunda temporada. Em uma publicação recente, Danilo agradeceu a parceria com Bruna, descrevendo-a como "grande", e a atriz respondeu que é "uma alegria contracenar com ele".

Natural de Salvador, Danilo Mesquita mudou-se para o Rio de Janeiro ainda jovem com planos de seguir carreira como modelo, mas acabou se dedicando à atuação. Sua estreia na TV ocorreu em 2015, na novela I Love Paraisópolis, da TV Globo, na qual Bruna também estava, embora os dois não tenham contracenado naquela produção. Desde então, ele participou de outras novelas da emissora, como Rock Story, Segundo Sol, Éramos Seis e Além da Ilusão.

No universo do streaming, Danilo integrou o elenco da série distópica 3%, da Netflix, ampliando sua visibilidade junto ao público jovem. Apesar da curiosidade gerada pelo suposto envolvimento com Bruna, nenhum dos dois confirmou oficialmente o romance fora das gravações.

Em sua vida pessoal, o ator já teve relacionamentos com figuras conhecidas. Entre 2014 e 2016, namorou Bruna Bulhões, filha da atriz Emanuelle Araújo, e mais recentemente manteve um namoro de quatro anos com Ayomi Domenica, filha do rapper Mano Brown. O relacionamento à distância terminou recentemente, com Danilo no Rio de Janeiro e Ayomi em São Paulo.

