Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (14/8)

ACORDAR COM LUA VAZIA

Data estelar: Lua Vazia até 10h21 HBr

Acordar com a Lua Vazia não é o melhor cenário, porque se supõe que a passagem do sono para a vigília traga motivação suficiente para nos lançarmos à aventura de fazer acontecer nossas pretensões, isto é, desde que não estejamos tomados por desânimo cruel ou depressão.

A Lua Vazia, porém, não oferece fundamento para a produtividade, ao contrário, incentiva a viagem interior, ao fundo de nossas almas em busca de significado e também de respostas para nossos dilemas.

Não há garantia de encontrarmos as respostas, mas há certeza de que, através de orações fervorosas, meditação ou de simples reflexões — atividades subjetivas — nós possamos encontrar amparo e esperança, tendo sempre o cuidado para que, em nossa aventura subjetiva, não nos enredemos com os argumentos da ansiedade e do desânimo.

































ÁRIES (nascidos entre 21/3 e 20/4):

As boas intenções que ficam no mundo dos sentimentos abstratos pavimentam o caminho do inferno, porque produzem expectativas que, pela falta de realização, se transformam em frustração. Não deixe isso acontecer.

TOURO (nascidos entre 21/4 e 20/5):

Melhor não esperar que as pessoas façam a parte delas enquanto você apenas as monitora. Se quiser que algo seja bem feito, melhor tomar as rédeas e agir por conta própria.

GÊMEOS (nascidos entre 21/5 e 20/6):

No meio de conversas aparentemente banais e sem importância alguma, a alma consegue ter ideias muito interessantes. É preciso se apressar para registrá-las, ou elas passarão sem deixar rastros.

CÂNCER (nascidos entre 21/6 e 21/7):

Aparentemente está tudo certo, mas o mundo continua incerto, o que configura um contraste difícil de entender. Entre os sentimentos que sua alma preza e a percepção das circunstâncias complicadas, aí está o jogo.

LEÃO (nascidos entre 22/7 e 22/8):

Se todas essas conversas maravilhosas se transformassem em questões práticas, os avanços seriam colossais. Porém, infelizmente, as pessoas tendem a prometer muito além do que conseguem realizar.

VIRGEM (nascidos entre 23/8 e 22/9):

A falta de recursos materiais é equilibrada pela quantidade de boas ideias que circulam pela sua alma, as quais, mesmo não produzindo efeitos imediatos, precisam ser devidamente valorizadas.

LIBRA (nascidos entre 23/9 e 22/10):

Sobram argumentos para discutir com certas pessoas, mas melhor seria deixar isso de lado e se focar no que realmente interessa: colocar em prática um mínimo de tudo que vem sendo conversado.

ESCORPIÃO (nascidos entre 23/10 e 21/11):

Pessoas de confiança são muito raras, e agora você precisa delas mais do que nunca. Elas estão misturadas com as que não merecem nenhuma, e, por isso, não será fácil selecioná-las.

SAGITÁRIO (nascidos entre 22/11 e 21/12):

De vez em quando, como agora, palavras e fatos convergem e tudo se realiza na velocidade do pensamento. É isso que sua alma gosta, mas nem sempre as coisas funcionam assim.

CAPRICÓRNIO (nascidos entre 22/12 e 20/1):

Como erramos mais do que acertamos, o destino se aproveita dessa dinâmica para indicar o melhor caminho através dos erros. Não é apenas aprendizagem, mas discernimento.

AQUÁRIO (nascidos entre 21/1 e 19/2):

Quando as pessoas agem com boa vontade, nem sempre os resultados são positivos — às vezes produzem trapalhadas. Ainda assim, a boa vontade deve ser valorizada e tratada com respeito.

PEIXES (nascidos entre 20/2 e 20/3):

Por mais que sua alma sinta medo ao perceber que entrou numa trama complexa de relacionamentos e interesses, isso não significa que tudo vá dar errado. Pelo contrário.