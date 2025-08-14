Confira os 16 filmes brasileiros que disputam vaga no Oscar 2026

Homem com H, estrelado por Jesuíta Barbosa, entra na lista para disputar vaga no Oscar 2026 - (crédito: Marina Vancini / Divulgação)

A corrida brasileira rumo ao Oscar já começou. A Academia Brasileira de Cinema anunciou, nesta quinta-feira (14/8), os 16 filmes inscritos à seleção que definirá o representante nacional na categoria Melhor Filme Internacional, premiação vencida neste ano pelo longa Ainda estou aqui.

As produções inscritas transitam por diferentes estilos e temas, indo do drama familiar ao documentário musical. Entre os títulos estão:

A Melhor Mãe do Mundo;

A Praia do Fim do Mundo;

Baby;

Homem com H;

Kasa Branca;

Malu;

Manas;

Milton Bituca Nascimento;

O Agente Secreto;

O Filho de Mil Homens;

O Último Azul;

Oeste Outra Vez;

Os Enforcados;

Retrato de um certo oriente;

Um lobo entre os cisnes;

Vitória.

Em 8 de setembro, a comissão de seleção da Academia divulgará uma pré-lista com seis obras. Uma semana depois, no dia 15, será revelado o título escolhido para representar o país. Cada nação pode indicar apenas um filme por ano à Academia de Arte e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, responsável pela cerimônia.

O Oscar 2026 está marcado para 15 de março. A primeira pré-seleção dos indicados será divulgada em 16 de dezembro de 2025, e a lista final de concorrentes sai em 22 de janeiro de 2026.