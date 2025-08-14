Confira os 16 filmes brasileiros que disputam vaga no Oscar 2026

A corrida brasileira rumo ao Oscar já começou. A Academia Brasileira de Cinema anunciou, nesta quinta-feira (14/8), os 16 filmes inscritos à seleção que definirá o representante nacional na categoria Melhor Filme Internacional, premiação vencida neste ano pelo longa Ainda estou aqui.
As produções inscritas transitam por diferentes estilos e temas, indo do drama familiar ao documentário musical. Entre os títulos estão:
- A Melhor Mãe do Mundo;
- A Praia do Fim do Mundo;
- Baby;
- Homem com H;
- Kasa Branca;
- Malu;
- Manas;
- Milton Bituca Nascimento;
- O Agente Secreto;
- O Filho de Mil Homens;
- O Último Azul;
- Oeste Outra Vez;
- Os Enforcados;
- Retrato de um certo oriente;
- Um lobo entre os cisnes;
- Vitória.
Em 8 de setembro, a comissão de seleção da Academia divulgará uma pré-lista com seis obras. Uma semana depois, no dia 15, será revelado o título escolhido para representar o país. Cada nação pode indicar apenas um filme por ano à Academia de Arte e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, responsável pela cerimônia.
O Oscar 2026 está marcado para 15 de março. A primeira pré-seleção dos indicados será divulgada em 16 de dezembro de 2025, e a lista final de concorrentes sai em 22 de janeiro de 2026.