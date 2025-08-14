InícioDiversão e Arte
Confira os 16 filmes brasileiros que disputam vaga no Oscar 2026

Academia Brasileira de Cinema divulgará pré-lista em 8 de setembro; longa escolhido representará o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional

Homem com H, estrelado por Jesuíta Barbosa, entra na lista para disputar vaga no Oscar 2026 - (crédito: Marina Vancini / Divulgação)
A corrida brasileira rumo ao Oscar já começou. A Academia Brasileira de Cinema anunciou, nesta quinta-feira (14/8), os 16 filmes inscritos à seleção que definirá o representante nacional na categoria Melhor Filme Internacional, premiação vencida neste ano pelo longa Ainda estou aqui

As produções inscritas transitam por diferentes estilos e temas, indo do drama familiar ao documentário musical. Entre os títulos estão: 

  • A Melhor Mãe do Mundo;
  • A Praia do Fim do Mundo;
  • Baby;
  • Homem com H;
  • Kasa Branca;
  • Malu;
  • Manas;
  • Milton Bituca Nascimento;
  • O Agente Secreto;
  • O Filho de Mil Homens;
  • O Último Azul;
  • Oeste Outra Vez;
  • Os Enforcados;
  • Retrato de um certo oriente;
  • Um lobo entre os cisnes;
  • Vitória.

Em 8 de setembro, a comissão de seleção da Academia divulgará uma pré-lista com seis obras. Uma semana depois, no dia 15, será revelado o título escolhido para representar o país. Cada nação pode indicar apenas um filme por ano à Academia de Arte e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, responsável pela cerimônia.

O Oscar 2026 está marcado para 15 de março. A primeira pré-seleção dos indicados será divulgada em 16 de dezembro de 2025, e a lista final de concorrentes sai em 22 de janeiro de 2026. 

 

