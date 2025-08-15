Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (15/8)

Conexão estelar

Lua quarto minguante em Touro inspira reflexão sobre força de vontade e decisões diante das circunstâncias

Data estelar: Lua quarto minguante em Touro.

Poderia te dizer que com a Lua quarto minguante em Touro tu terias direito a comprar o que desejares se isso gratificasse teus sentidos e te fizesse sentir melhor, com mais conforto. Poderia te dizer isso e, com certeza, seria agradável porque não te faria pensar.

O ofício real, não o artificial, não é te agradar e te confortar, apesar de que esse possa ser o efeito obtido ao longo do tempo. O ofício é te fazer pensar sobre a conexão íntima que tua existência pessoal e social tem com as magníficas órbitas de nosso sistema solar.

Assim, a Lua quarto minguante de Touro se transforma no tempo em que tu podes testar o alcance de tua força de vontade, contrariando o efeito que as circunstâncias, adversas ou favoráveis, exercem sobre ti; te atrevendo a tomar as decisões que devas colocar em prática.



































ÁRIES (nascidos entre 21/3 e 20/4)

Tudo parece estar no lugar certo para que os próximos tempos sejam favoráveis e brindem com bem-estar e alegria. Preservar essas virtudes é a grande obra, porque se desviar desse caminho é suave e fácil.

TOURO (nascidos entre 21/4 e 20/5)

Proteja seus interesses, e contribua para que ninguém saia lesado ou ofendido da situação. Cada pessoa tem seu mundo próprio, é verdade, mas há algo que se vive em comum, através dos contatos e necessidades cotidianas.

GÊMEOS (nascidos entre 21/5 e 20/6)

Na mente parece que tudo está elaborado, o mapa do tesouro é claro. Acontece que o mapa não é o caminho, é apenas uma representação fantasmagórica do que poderia ser, enquanto você não toma a iniciativa de andar.

CÂNCER (nascidos entre 21/6 e 21/7)

Faça seu jogo e não espere que as pessoas se submetam a isso, porque, afinal, cada pessoa também joga. Se trata de que o jogo emocional e de interesses em que nos envolvemos produza bem-estar e alegria. Só isso.

LEÃO (nascidos entre 22/7 e 22/8)

O futuro é tão real quanto o passado e o presente, porque cada um de nós é a eterna continuidade da vida se manifestando através de todas as formas. Eleve uma oração ao céu para que seu coração se eleve junto com ela.

VIRGEM (nascidos entre 23/8 e 22/9)

Não há garantia de nada neste momento da vida, você pode continuar fazendo suas legítimas manobras para que o dia a dia seja seguro e construído em torno do bem-estar. Mas, o mundo anda como anda, imprevisível.

LIBRA (nascidos entre 23/9 e 22/10)

Muitas peças do jogo estão nos lugares perfeitos para você fazer suas manobras. Sempre estará presente o medo de errar, isso é evidente, mas em vez de essa voz ser profética, ela apenas narrará uma fantasia. Ação.

ESCORPIÃO (nascidos entre 23/10 e 21/11)

Está tudo bastante amadurecido, tem vida própria e daqui a pouco não vai mais precisar de sua atenção. O que fazer então? Descansar, se aposentar, ir morar no mato? A alma se pergunta o que vai ser quando crescer.

SAGITÁRIO (nascidos entre 22/11 e 21/12)

Graças ao seu carisma as pessoas reconhecem que podem juntar forças e se dedicar a um objetivo em comum, o que é muito importante para o momento atual da história. O bem comum é o objetivo mais nobre a conquistar.

CAPRICÓRNIO (nascidos entre 22/12 e 20/1)

Olha, não há como tudo ser feito no automático, quanto mais a gente busca progresso, mais a gente se complica também, chegando a um momento como o atual, em que mais uma vez tudo depende de você para acontecer.

AQUÁRIO (nascidos entre 21/1 e 19/2)

Com uma ajudinha dos mistérios da vida, que geralmente se manifestam através de pessoas, as coisas se acertam, talvez não do jeito que imaginava, mas de um jeito que parece se sintonizar, ou como uma promessa disso.

PEIXES (nascidos entre 20/2 e 20/3)

Parece que nada acontece, mas tudo acontece enquanto parece que nada acontece. Você tem o apoio da rotina para fazer a manutenção da rota, enquanto continua parecendo que nada acontece. Está tudo no caminho.