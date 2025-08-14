Programa educativo leva ao público história da Praça dos Três Poderes

Programa Educativo Praça dos Três Poderes inicia suas atividades em Brasília - (crédito: Arquivo)

Desde julho, o Programa Educativo Praça dos Três Poderes promove uma série de ações educativas no Centro Cultural Três Poderes com duração prevista de um ano. A iniciativa busca envolver diferentes públicos em experiências que estimulam o conhecimento, a reflexão e o diálogo sobre a história, o patrimônio e a cultura da capital federal.

O Centro Cultural Três Poderes, reconhecido por sua riqueza de bens culturais e por seu papel na preservação da memória de Brasília, tornou-se o espaço ideal para a implementação de atividades inovadoras voltadas à educação patrimonial. O projeto é realizado pelo Instituto Pactos em parceria com o coletivo Entrevazios.

O programa tem ações abertas ao público geral, de terça a sexta, das 9h às 18h; e nos sábados e domingos, das 9h às 17h. E também podem ser feitos agendamentos para o público escolar e grupos, através do link do Educativo 3 poderes



Serviço

Programa Educativo Praça dos Três Poderes

O projeto segue até Junho de 2026, sempre entre terças e sextas das 9h às 18h e sábados e domingos das 9h às 17h no Centro Cultural dos Três Poderes. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre