Programa educativo leva ao público história da Praça dos Três Poderes

Desde julho, o Programa Educativo Praça dos Três Poderes promove uma série de ações educativas no Centro Cultural Três Poderes com duração prevista de um ano. A iniciativa busca envolver diferentes públicos em experiências que estimulam o conhecimento, a reflexão e o diálogo sobre a história, o patrimônio e a cultura da capital federal.
O Centro Cultural Três Poderes, reconhecido por sua riqueza de bens culturais e por seu papel na preservação da memória de Brasília, tornou-se o espaço ideal para a implementação de atividades inovadoras voltadas à educação patrimonial. O projeto é realizado pelo Instituto Pactos em parceria com o coletivo Entrevazios.
O programa tem ações abertas ao público geral, de terça a sexta, das 9h às 18h; e nos sábados e domingos, das 9h às 17h. E também podem ser feitos agendamentos para o público escolar e grupos, através do link do Educativo 3 poderes
Serviço
Programa Educativo Praça dos Três Poderes
O projeto segue até Junho de 2026, sempre entre terças e sextas das 9h às 18h e sábados e domingos das 9h às 17h no Centro Cultural dos Três Poderes. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre
