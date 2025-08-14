Eixão recebe programação com música e promoção à saúde, neste domingo

Tenda da saúde, na primeira edição do evento. - (crédito: Instituto Equilibraí e Aldeia Multiétnica)

Por Lucas Maia*

Neste domingo (17/8), no Eixão do Lazer tem programação confirmada para o fim de semana. O Instituto Equilibraí, em parceria com o Instituto Cidadania Brasil e o Quadradinho no Eixo, oferecem cultura e práticas de saúde e bem-estar gratuitas, na altura da 113 norte. Começa às 9h e segue até às 17h, com música de diferentes estilos.

Os shows incluem o guitarrista Kiko Peres, o grupo Soul do Quadrado, além de bandas inclusivas, a Baião de Dois da Apae e a Nó Cego, formada por deficientes visuais do Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais (CEEDV). Ainda terá lançamentos dos artistas presentes, Kiko Peres e o ex baterista André Negão com a música “Cordão de Girassol” e o trio Soul do Quadrado, lança “10 mil modos” de autoria da compositora Ana Leana, integrante do grupo.

Além disso, o evento terá promoção de saúde e bem-estar, por meio de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics), seguindo a Política Nacional de Pics no SUS. Yoga, reiki, acupuntura, aromaterapia, tratamento de cabelos, massagens corporais e nutrição são atividades práticas oferecidas no domingo para o público presente. A idealizadora do Instituto Equilibraí, Fernanda Garcia Augusto, explica a intenção do evento. “ Ao oferecer atividades culturais, vivências e orientações de saúde de forma acessível, o evento contribui para a conscientização da importância do cuidado integral — físico, mental e emocional — e fortalece o vínculo comunitário. Assim, ele promove não apenas a saúde individual, mas também coletiva, da comunidade, diz.

Ela ressalta a importância do evento. “A iniciativa leva práticas como, meditação, yoga, aromaterapia, arteterapia e atendimentos terapêuticos, que muitas vezes estão restritos a espaços privados ou a um público de maior poder aquisitivo. O evento amplia o acesso, chegando a regiões onde essas práticas dificilmente estariam disponíveis, com profissionais qualificados e materiais adequados. Dessa forma, promove inclusão, equidade e autonomia no cuidado com a saúde, empoderando as pessoas a adotarem hábitos saudáveis no dia a dia”, afirma.

Serviço

Segunda Edição do Projeto Cure-se Bem

Domingo (17/8), das 9h às 17h, no Eixão do Lazer, na altura da 113 norte. Os shows começam às 10h30 e terminam às 17h. Os tratamentos centrados em terapias integrativas são por ordem de chegada mediante cadastro prévio à partir das 9h até às 13h, podendo se estender para a tarde, a depender da demanda. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco