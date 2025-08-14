Complexo do Choro apresenta Tributo ao mestre com Paulinho Pedra Azul

Com programação diversa para a segunda semana de agosto, o Complexo Cultural do Choro recebe Paulinho Pedra Azul, no projeto Tributo ao mestre. O cantor, compositor e poeta mineiro possui mais de 20 discos lançados e se apresenta na capital na sexta e no sábado (15 e 16/8). Nos shows, Paulinho celebra grandes nomes da música brasileira.

Paulinho Pedra Azul lançou seu primeiro disco, Jardim de Fantasia, em 1982, e sua canção mais conhecida, que carrega o mesmo nome do álbum mas é apelidada de Bem Te Vi, vem desse projeto. Em 2024, a canção fez parte do remake da novela Renascer. O cantor se apresenta às 20h30, na sexta e no sábado.

Ainda no dia 16, o público infantil pode aproveitar o Piquenique Chorão com a estreia do espetáculo Pomba Júlia e os segredos da praça, às 11h. A peça mostra a capital federal pelos olhos da pomba, que mora na Praça dos Três Poderes.

Serviço

Tributo ao mestre com Paulinho Pedra Azul

Nesta sexta e sábado, às 20h30, no Espaço Cultural do Choro (Setor de Divulgação Cultural). Ingressos a partir de R$ 50 (meia entrada) + taxa da Bilheteria Digital.