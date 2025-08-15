Lázaro Ramos é substituído por ator de ‘Vale Tudo’ em próxima novela das sete - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Lázaro Ramos, que havia inicialmente sido confirmado no elenco de Coração Acelerado, próxima novela das sete da Globo, teve sua saída confirmada, e será sucedido por Thomás Aquino, no ar no remake de Vale Tudo, como o jornalista Mário Sérgio.

Segundo informações do jornal O Globo, a saída do ator possui uma explicação: ele fará parte do time de artistas de A Nobreza do Amor, título provisório da sucessora de Êta Mundo Melhor!, que estreia no horário das seis em 2026, e é escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Jr.

Em Coração Acelerado, Roney Soares, que será interpretado por Thomás Aquino, na trama, criada e escrita por Maria Helena Nascimento e Paula Amaral, é um empresário que atrapalhará a vida da cantora Agrado, interpretada por Isadora Cruz – com quem ele formou par romântico em Guerreiros do Sol, novela do Globoplay concluída no último dia 6 de agosto.

As expectativas são de que o ator de Vale Tudo emende os trabalhos para a substituta de Dona de Mim, cuja as gravações começarão na segunda quinzena de outubro, enquanto o remake terminará no dia 17 daquele mês.