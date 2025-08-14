InícioDiversão e Arte
Bela Gil se ofereceu para ser barriga de aluguel de Preta Gil

No procedimento, uma mulher cede seu útero para gestar um bebê para outra pessoa ou casal

"Eu lembro que a gente conversava muito sobre isso, mas aí cada um tem sua jornada e a vida tomou seu rumo e não rolou", revela - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Bela Gil fez uma revelação surpreendente no Saia Justa exibido na noite de quarta-feira, 13, no GNT. A chef de cozinha disse que se ofereceu para gestar um filho para sua irmã, Preta Gil (1974 - 2025), que morreu em 20 de julho.

"Teve uma época em que a minha irmã queria ter outro filho e começou o processo de congelamento de óvulos, mas por alguma questão ela não ia poder engravidar, ou a gravidez seria de risco, alguma coisa nesse sentido. E aí conversando, a gente conversava muito, ela compartilhava sempre suas questões, principalmente com os familiares, e eu falei: 'Eu posso engravidar pra você'. Aí ela: 'Sério, você faria isso?' E eu: 'Óbvio'", lembrou Bela, que é uma das apresentadoras fixas do programa.

Prática é permitida no Brasil

Conhecida popularmente como barriga de aluguel, o nome correto do procedimento no Brasil é barriga solidária. É um procedimento em que uma mulher cede seu útero para gestar um bebê para outra pessoa ou casal, geralmente um parente próximo. No Brasil, essa prática é permitida desde que siga as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

Bela Gil também falou sobre tais regras. "Aqui você pode fazer a barriga de aluguel, mas a premissa é que você não receba por isso e a outra questão é que você possa fazer para pessoas que têm parentesco de até quarto grau e para casais homoafetivos. E tem outras situações também que já é permitido. Eu lembro que a gente conversava muito sobre isso, mas aí cada um tem sua jornada e a vida tomou seu rumo e não rolou. Mas eu seria. Eu teria a filhinha ou o filhinho dela. Seria o forninho, né?"

Preta Gil teve apenas um filho, Francisco Gil, fruto de seu relacionamento com o ator Otávio Muller. O menino nasceu em 1995, quanto Preta tinha apenas 20 anos, e também foi pai jovem, com a mesma idade. Sol de Maria, neta de Preta Gil, tem 9 anos. Irmã mais nova de Preta Gil, Bela Gil tem 37 anos é mãe de Flor Gil, de 16 anos, e de Nino, de 9 anos, ambos frutos de seu casamento com João Paulo Demasi, conhecido como JP.

