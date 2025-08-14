Influencer é contratada por mulheres para testar fidelidade de maridos

A influenciadora cobra cerca de R$ 27 mil para verificar a fidelidade de parceiros - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A modelo e influenciadora trans Lana Madison, de 29 anos, conhecida por sua carreira como produtora de conteúdo adulto, passou a atuar em uma nova área: testes de fidelidade. Segundo ela, o trabalho surgiu a partir de pedidos de seguidoras. "Elas entram na minha caixa de entrada e me pedem para flertar com o namorado delas para descobrir se ele vai trair", contou em entrevista ao NY Post.

Lana afirmou que não planejava oferecer o serviço, mas acabou se tornando referência. "Depois que algumas garotas viram minha aparência e o que eu faço, perceberam que eu sou a tentação definitiva", disse. Ela divide seu tempo entre Nova York e Flórida.

O serviço, que não é anunciado formalmente, se popularizou pelo boca a boca. A influenciadora cobra cerca de US$ 5.000 (R$ 27 mil) para verificar a fidelidade de parceiros, utilizando redes sociais e aplicativos para abordar os "alvos".

Segundo Lana, o retorno costuma ser rápido. "Às vezes, basta uma selfie e um emoji de flerte. Já vi caras tentando se encontrar na mesma noite. É realmente chocante como eles caem rápido", declarou.



