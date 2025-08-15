Bell Marques passa mal durante corrida em Fortaleza

O cantor Bell Marques, de 72 anos, passou mal na manhã desta sexta-feira (15/8) durante uma corrida em Fortaleza. Logo após o incidente, Bell tranquilizou os fãs nas redes sociais relatando que estava bem e que passou mal devido a uma refeição indigesta.

“Me recuperando, viu? Saí cedo demais, comi um negócio, fiquei me sentindo mal, o estômago ficou ruim. Mas deu tudo certo, a corrida foi linda e eu tô aqui, já tô indo pro palco de novo. Essas coisas acontecem, sabe?”, relatou.

Bell Marques passou mal no momento em que cruzava a linha de chegada após um percurso de 10 quilômetros, onde recebeu apoio de outros corredores que estavam por perto no momento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Corrida 100% Você, que foi realizada na Avenida Beira Mar, na cidade de Fortaleza, foi promovida pela uma empresa do próprio artista, reunindo centenas de fãs e corredores. Segundo organizadores, o evento acontece em várias cidades do Brasil.