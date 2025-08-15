Hytalo Santos recebeu auxílio emergencial durante a covid-19

Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira (15/8) por decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba acusado de cometer crimes contra crianças - (crédito: Reprodução )

O influenciador Hytalo Santos, preso nesta sexta-feira (15/8) por crimes relacionados a exploração de menores, recebeu, seis parcelas do auxílio emergencial concedido às pessoas que foram impactadas financeiramente pela pandemia da covid-19.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Conforme dados do portal da Transparência, consultados pelo Correio Hytalo recebeu R$3.000,00 entre abril e agosto de 2020 por estar enquadrado no Bolsa Família.

Pagamentos realizados para o influenciador Hytalo Santos em 2020, durante a pandemia de covid-19 (foto: Portal da Transparência ) Conforme a decisão judicial, os crimes imputados a Hytalo Santos são tráfico de pessoas, exploração de menores, trabalho infantil irregular, produção de vídeos com divulgação em redes sociais constragendo crianças e adolescentes entre outros.

Quem é Hytalo Santos

As práticas de Hytalo, que monetiza vídeos nas redes sociais com menores, foram expostas pelo youtuber Felca na semana passada. Após a denúncia, as redes sociais de Hytalo foram derrubadas e as investigações sobre ele — que já estavam em curso desde o ano passado — foram acelaradas. Nesta quarta-feira (13/8) a Polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do influenciador mas encontrou o imóvel vazio e uma máquina de lavar ligada.

Natural de Cajazeiras, no interior da Paraíba, Hytalo Santos, de 27 anos, ganhou destaque nas redes após gravar vídeos com a também paraibana Eduarda Brasil, vencedora do The Voice Kids 2018, alcançando rapidamente seus primeiros 50 mil seguidores.

Ele passou a fazer sucesso nacional o ponto de virada em sua carreira veio quando passou a “adotar” crianças e adolescentes, a quem chamava de “crias” em seus vídeos. Esses jovens viviam juntos em diferentes imóveis e participavam de supostos “reality shows” publicados em suas redes sociais.





