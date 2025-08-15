Cantora assume namoro à distância com atriz de ‘Verdades Secretas’

A cantora Ju Moraes chamou atenção ao ter confirmado que está vivendo um relacionamento com Jéssica Corés, atriz que ficou conhecida por integrar o elenco da novela Verdades Secretas (2015), da Globo.

Em entrevista ao portal iBahia, a artista baiana revelou que mantém uma relação à distância com a artista, que mora em São Paulo, e explicou como as duas conseguem equilibrar a agenda entre Salvador e a capital paulista.

Segundo Ju Moraes, o romance iniciou em março, logo após o Carnaval, quando um amigo em comum das duas as apresentaram, e oficializaram há um mês. "A gente se conheceu logo depois do Carnaval, temos um grande amigo em comum que fez o match, começamos a nos ver muito, fomos nos conhecendo e nos apaixonando", contou ela.

A cantora assegurou, ainda, que a distância entre as duas cidades não tem sido motivo para dificuldade. "Desde que começamos a ficar ela já foi a Salvador 3 vezes e eu estou o tempo todo em São Paulo, apesar de carioca, ela mora em São Paulo e temos equilibrado", disse Ju, que classificou como "nova" a experiência de viver um relacionamento com a atriz de Verdades Secretas.

"A rotina é bem diferente, porque Jessica é atriz e modelo, é a primeira vez que me relaciono com uma artista, a gente se entende muito bem nesse lugar. Uma dá pitaco no trabalho da outra e o mais legal é que eu sou fã do trabalho dela e ela do meu", revelou.