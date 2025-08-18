Festival Convergências abre o ano França-Brasil; confira a programação

Iniciativa dos presidentes Emmanuel Macron e Luiz Inácio Lula da Silva, a Temporada França-Brasil comemora 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Em celebração que irá durar cinco meses, a abertura oficial será em Brasília, hoje, com o Festival Convergências, evento que reúne uma programação cultural diversa.

Michelle Cano, diretora do festival, destaca que o Convergências nasceu do desejo de criar um encontro genuíno entre culturas, reunindo artistas, ideias e públicos para dialogar no mesmo espaço. "A ideia começou a se estruturar em 2022, a partir da aproximação com a França, já com o olhar voltado para a Temporada Cruzada França-Brasil. Desde então, construímos relações, delineamos a programação e firmamos parcerias que tornaram este momento possível", relata Michelle.

A programação foi pensada para estimular trocas culturais e artísticas entre os dois países, valorizando a produção local e a internacional. O Museu Nacional da República e a Aliança Francesa de Brasília apresentam a exposição Nego Fugido, Memórias Quilombolas, de Nicola Lo Calzo, fotógrafo e pesquisador italiano. A mostra registra uma performance realizada na comunidade quilombola de Acupe, na Bahia. A exposição reúne imagens de arquivos, vídeos, sons e fotos e estará no Museu Nacional até 23 de agosto.

Já no dia 21, o espetáculo Respire, da funambulista francesa Johanne Humblet, terá apresentação única no Complexo Cultural da República. A artista fará um número aéreo para representar o vínculo entre as nações. Em seguida, o Boi de Seu Teodoro abre a noite musical para a cantora franco-beninense Angélique Kidjo, que estará ao lado de Daniela Mercury e das convidadas Puma Camillê e Karla da Silva.

Espetáculo aéreo Respire da artista francesa Johanne Humblet (foto: Kalimba/ Divulgação )

O Festival Convergências também se une ao CoMa, um dos maiores eventos musicais da capital. No dia 23, das 17h às 2h, o evento traz a brasiliense Kirá, a argentina radicada em Toulouse Aluminé Guerrero, a cabo-verdiana Ronisia e a francesa Sônge, que dominam os palcos no Centro Cultural Banco do Brasil trazendo um intercâmbio musical.

Além da programação cultural, o Fórum Juventude e Democracia ocorre de hoje a quarta-feira. "O fórum reunirá jovens franceses e brasileiros para debater temas relevantes e construir pontes culturais e sociais, fortalecendo o diálogo entre as duas nações e estimulando a criação conjunta", explica a diretora do festival, Michelle Cano.

Ela ressalta que, apesar de Brasília ser um ponto de encontro de culturas e pensamentos, carece de eventos gratuitos e acessíveis que aproximem o público da produção artística internacional. "O Convergências reforça o papel da cidade como palco de diálogos culturais, ampliando o acesso da população a experiências artísticas de excelência e fortalecendo, ao mesmo tempo, a nossa cena local", ressalta.

Brasil e França construíram uma história sólida de cooperação cultural. "Quando esses dois universos se encontram, surgem diálogos criativos capazes de inspirar novas linguagens artísticas e fortalecer redes de colaboração. Para o Brasil, isso significa trocar experiências, ampliar horizontes e projetar nossos artistas e nossa cultura para o mundo, valorizando o que temos de mais diverso e inovador", enfatiza a diretora.

O Festival Convergências se une ao Festival Coma no dia 23 de agosto (foto: Thaís Mallon/Divulgação )

A cerimônia oficial de abertura será em 21 de agosto, no auditório do Museu Nacional da República. Iniciando oficialmente a celebração, o evento reunirá a ministra da Cultura da França, Rachida Dati, e Margareth Menezes, ministra da Cultura do Brasil, além do embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, da presidente do Instituto Francês, Eva Nguyen Binh, do presidente do Instituto Guimarães Rosa, Marco Antonio Nakata, e dos comissários da Temporada, Anne Louyot e Emilio Kalil.

Michelle Cano sublinha que a equipe está com o coração cheio e energia elevada para o início do evento. "Nossa expectativa é de ver o público se conectando com cada apresentação, se emocionando e saindo transformado. Queremos que este seja um momento marcante para a cidade, em que as pessoas se sintam parte dessa construção e levem consigo memórias afetivas e inspiração para novas iniciativas", finaliza.





