Escritor Luis Fernando Verissimo é internado em estado grave na UTI

O escritor Luis Fernando Verissimo, 88 anos, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, neste domingo (17/8). Segundo informações do jornal Folha de S.Paulo, o estado de saúde do cronista é grave.



Luis já enfrentou problemas de saúde nos últimos anos. Em janeiro de 2021, o escritor sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em casa. Na época, ele estava se recuperando de uma cirurgia na mandíbula realizada em novembro de 2020. O AVC afetou uma parte cognitiva do cérebro do cronista, dificultando a ordenação dos pensamentos.

Quem é Luis Fernando Verissimo?

Filho do escritor Érico Verissimo, Luis seguiu os passos do pai na literatura e é conhecido pelos textos em formato de crônicas, contos e poemas. Entre as obras mais conhecidas estão: O Analista de Bagé, Comédias da Vida Privada e Clube dos Anjos. O escritor nasceu em 26 de setembro de 1936, em Porto Alegre (RS).

Luis iniciou os estudos no Instituto Porto Alegre e passou por escolas nos Estados Unidos quando o pai lecionou em uma universidade da Califórnia. Ele voltou a morar nos EUA quando tinha 16 anos e estudou na Roosevelt High School, de Washington, onde também aprendeu sobre música, se apaixonou pelo jazz e começou a tocar saxofone.

Com informações da Agência Estado*

