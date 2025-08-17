Morre o ator britânico Terence Stamp, aos 87 anos

Além de ator, Terence também era escritor - (crédito: VALERY HACHE/AFP)

O ator britânico Terence Stamp, vilão de Superman e estrela de Priscilla, a Rainha do Deserto, morreu aos 87 anos. Além de ator, Terence era escritor. A informação foi anunciada pela família neste domingo (17/8). A causa da morte não foi divulgada.

"Ele deixa uma obra extraordinária, tanto como ator quanto como escritor, que continuará a comover e inspirar as pessoas por muitos anos", afirmou a família do ator.

Terence nasceu em Londres em 22 de julho de 1938. O artista ganhou o Globo de Ouro por interpretar Billy Budd em O Vingador dos Mares (1962). Além disso, foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 1963, pelo mesmo filme em que foi premiado com o Globo de Ouro.

Com informações da AFP*