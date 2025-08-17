Linval Thompson se apresenta pela primeira vez em Brasília

A capital federal recebe, pela primeira vez, o cantor e produtor jamaicano Linval Thompson, reconhecido pela influência no reggae roots e na cultura rastafári. A apresentação, em 21 de setembro, será no Infinu, espaço multicultural localizado no Setor Comercial Sul.

Com mais de quatro décadas de carreira, Thompson é reconhecido por faixas como I love marijuana, Jah hah is the conqueror e Don’t cut off your dreadlocks. A noite de reggae também contará com apresentações de Rocksteady, Selectta.Kbc e Mandingaman.

A banda Mandingaman, originária de Goiânia, fará a abertura do evento com show inédito, que terá músicas do próximo EP da banda, intitulado Resistência ativa. O grupo, atualmente formado por Nando Ras, Emerson Frejah, André Gobbi, Guilherme Monteiro, Dudulino e Portela, surgiu em 1999, mas passou por mais de uma década de hiato e retomou as atividades em 2022.

Os ingressos para o evento estão à venda, com preços que variam entre R$ 100 e R$ 160, sujeitos à mudança de lote.

SERVIÇO

Linval Thompson em Brasília

Data : Domingo, 21 de setembro de 2025

: Domingo, 21 de setembro de 2025 Local : INFINU – Infinu Comunidade Criativa | CRS 506 Bloco A Loja 67 ao lado Praça das Avós, SHCS, Brasília

: INFINU – Infinu Comunidade Criativa | CRS 506 Bloco A Loja 67 ao lado Praça das Avós, SHCS, Brasília Atrações : Linval Thompson, Rocksteady, Mandingaman, Selectta.Kbc

: Linval Thompson, Rocksteady, Mandingaman, Selectta.Kbc Ingressos: A partir de R$ 100 pelo site Shotgun