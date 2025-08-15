Programação do 12º Festineco conta com 50 espetáculos e uma exposição

Grupos e companhias locais, nacionais e internacionais vão se apresentar gratuitamente no 12º Festineco (Festival de Teatro de Bonecos do Gama), entre os dias 22 e 31 de agosto, em espaços culturais, escolas públicas, teatros e ruas. O evento é aberto a todos os públicos, com libras e audiodescrição.
O 12º Festineco contará com 50 espetáculos de países como Argentina, Espanha, Turquia e México, além de companhias locais e do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Também faz parte da programação uma exposição. As apresentações serão em espaços culturais, escolas públicas, teatros e ruas.
Realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab-DF), o projeto é fruto de parceria entre o Instituto Voar Cultural, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (SECEC-DF) e o Ministério da Cultura. As informações e programação completa podem ser encontradas Instagram @institutovoarcultural.
Confira a programação completa:
22/08 – Sexta-feira
-
Escola Classe 01 – 8h30 e 16h – Mamulengo Josivan de Daniel – "As Aventuras de Baltazar" – RN
-
Centro de Ensino Médio 01 – 11h e 14h – Cia. Sombras Chinas de Valeria Guglietti – "No Toquen Mis Manos" – Espanha abertura18h – Cortejo de Abertura – Entrada do Gama rumo ao Espaço Voar (Concentração em frente ao IFB)- Espaço Voar – Palco Planador
19h – Dança dos Mamulengos – "O Amor, o Malvado e a Rabeca" – DF
20h – Festa de abertura da exposição de bonecos
23/08 – Sábado
Espaço Voar
16h e 18h – Cemal Fatih Polat – "World Stars Show" – Turquia
Espaço Voar – Palco Planador
17h – Circo Boneco e Riso – "A Vingança de Cassimiro Coco" – DF
19h – Mamulengo Querenutem – "O Amor, o Malvado e a Rabeca" – DF
20h – Forró "Botando Boneco"
24/08 – Domingo
Espaço Voar 16h e 18h – Companhia Saltimbanquis – "El Horrible" – Argentina
Espaço Voar – Palco Planador 17h e 19h – Cia. Mosaico Cultural – "Lampião e Maria Bonita" – SP
25/08 – Segunda-feira
Escolas Escola Classe 02 – 8h30 e 16h – Bagagem Cia. de Bonecos – "Brasília – Uma História" – DF
Escola Classe 10 – 11h e 13h30 – Mamulengo Presepada – "Vida de Mamulengo" – DF
26/08 – Terça-feira
Espaço Voar
8h30 e 16h – Tato Criação Cênica – "Entre Janelas" – PR
Escola Classe 12
11h e 13h30 – Mamulengo Alegria – "O Casamento de Chiquinha" – DF
Espaço Voar
19h – Encontro de Organizadores de Festivais de Teatro de Bonecos
27/08 – Quarta-feira
Escola Classe 09 – 8h30 e 16h – Grupo Pilombetagem – "Benedito e o Boi Pintadinho" – DF
Escola Classe 18 – 11h e 13h30 – Mamulengo Ditas Bendizidas – "O Romance da Rosadeira" – DF
Espaço Voar
19h – Encontro de Organizadores de Festivais de Teatro de Bonecos
28/08 – Quinta-feira
Escolas
Escola Classe 15 – 8h30 e 16h – Mamulengo Fuzuê – "A Chegança da Burrinha Calunga" – DF
Escola Classe 14 – 11h e 13h30 – Mamulengo Sem Fronteiras – "Exemplos de Bastião" – DF
Rodoviária do Gama
16h e 17h – As Caixeiras Cia. de Bonecas – "Trilogia dos Afetos" – DF
18h – Voar Teatro de Bonecos – "Adivinha Adivinhão" – DF
29/08 – Sexta-feira
Escola Classe 16 – 8h30 e 16h – Companhia Inventor de Sonhos – "Bendito os Beneditos" – GO
Escola Classe Ponte Alta Sul – 11h e 13h30 – Mamulengo Lengo Tengo – "Ventrilocados / Brincadeira de Babau" – DF
Rodoviária do Gama
17h – Coletivo Casa Moringa – "Vereda dos Mamulengos" – DF
18h – Circo Boneco e Riso – "A Vingança de Cassimiro Coco" – DF30/08 – Sábado
Espaço Voar
16h e 18h – Circo de Bonecos – "Circo de Coisas" – SP
20h – Anima Sonho – "Bonecrônicas" – RS
Espaço Voar – Palco Planador
17h e 19h – Grupo Guiñoleros – "Cuentos Cortos, Amistades Largas" – México 31/08 – Domingo
Feira Permanente do Gama
11h – Coletivo Casa Moringa – "Vereda dos Mamulengos" – DF
12h – Voar Teatro de Bonecos – "Adivinha Adivinhão" – RS
Espaço Voar
16h e 18h – Grupo Paepalanthus – "Contos da Terra Vermelha" – DF
20h – Anima Sonho – "Bonecrônicas" – RS
Espaço Voar – Palco Planador
17h e 19h – Cia. Ángeles de Trapo – "Lemba" – Espanha
