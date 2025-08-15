Programação do 12º Festineco conta com 50 espetáculos e uma exposição

World Star Show, arte turca estará no festival - (crédito: Divulgação)

Grupos e companhias locais, nacionais e internacionais vão se apresentar gratuitamente no 12º Festineco (Festival de Teatro de Bonecos do Gama), entre os dias 22 e 31 de agosto, em espaços culturais, escolas públicas, teatros e ruas. O evento é aberto a todos os públicos, com libras e audiodescrição.

O 12º Festineco contará com 50 espetáculos de países como Argentina, Espanha, Turquia e México, além de companhias locais e do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Também faz parte da programação uma exposição. As apresentações serão em espaços culturais, escolas públicas, teatros e ruas.

Realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab-DF), o projeto é fruto de parceria entre o Instituto Voar Cultural, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (SECEC-DF) e o Ministério da Cultura. As informações e programação completa podem ser encontradas Instagram @institutovoarcultural.

Confira a programação completa:

22/08 – Sexta-feira

Escola Classe 01 – 8h30 e 16h – Mamulengo Josivan de Daniel – "As Aventuras de Baltazar" – RN





Centro de Ensino Médio 01 – 11h e 14h – Cia. Sombras Chinas de Valeria Guglietti – "No Toquen Mis Manos" – Espanha abertura18h – Cortejo de Abertura – Entrada do Gama rumo ao Espaço Voar (Concentração em frente ao IFB)- Espaço Voar – Palco Planador

19h – Dança dos Mamulengos – "O Amor, o Malvado e a Rabeca" – DF

20h – Festa de abertura da exposição de bonecos





23/08 – Sábado

Espaço Voar

16h e 18h – Cemal Fatih Polat – "World Stars Show" – Turquia

Espaço Voar – Palco Planador

17h – Circo Boneco e Riso – "A Vingança de Cassimiro Coco" – DF

19h – Mamulengo Querenutem – "O Amor, o Malvado e a Rabeca" – DF

20h – Forró "Botando Boneco"





24/08 – Domingo

Espaço Voar 16h e 18h – Companhia Saltimbanquis – "El Horrible" – Argentina

Espaço Voar – Palco Planador 17h e 19h – Cia. Mosaico Cultural – "Lampião e Maria Bonita" – SP





25/08 – Segunda-feira

Escolas Escola Classe 02 – 8h30 e 16h – Bagagem Cia. de Bonecos – "Brasília – Uma História" – DF

Escola Classe 10 – 11h e 13h30 – Mamulengo Presepada – "Vida de Mamulengo" – DF





26/08 – Terça-feira

Espaço Voar

8h30 e 16h – Tato Criação Cênica – "Entre Janelas" – PR





Escola Classe 12

11h e 13h30 – Mamulengo Alegria – "O Casamento de Chiquinha" – DF

Espaço Voar

19h – Encontro de Organizadores de Festivais de Teatro de Bonecos





27/08 – Quarta-feira

Escola Classe 09 – 8h30 e 16h – Grupo Pilombetagem – "Benedito e o Boi Pintadinho" – DF

Escola Classe 18 – 11h e 13h30 – Mamulengo Ditas Bendizidas – "O Romance da Rosadeira" – DF





Espaço Voar

19h – Encontro de Organizadores de Festivais de Teatro de Bonecos

28/08 – Quinta-feira

Escolas

Escola Classe 15 – 8h30 e 16h – Mamulengo Fuzuê – "A Chegança da Burrinha Calunga" – DF

Escola Classe 14 – 11h e 13h30 – Mamulengo Sem Fronteiras – "Exemplos de Bastião" – DF





Rodoviária do Gama

16h e 17h – As Caixeiras Cia. de Bonecas – "Trilogia dos Afetos" – DF

18h – Voar Teatro de Bonecos – "Adivinha Adivinhão" – DF

29/08 – Sexta-feira





Escola Classe 16 – 8h30 e 16h – Companhia Inventor de Sonhos – "Bendito os Beneditos" – GO

Escola Classe Ponte Alta Sul – 11h e 13h30 – Mamulengo Lengo Tengo – "Ventrilocados / Brincadeira de Babau" – DF





Rodoviária do Gama

17h – Coletivo Casa Moringa – "Vereda dos Mamulengos" – DF

18h – Circo Boneco e Riso – "A Vingança de Cassimiro Coco" – DF30/08 – Sábado





Espaço Voar

16h e 18h – Circo de Bonecos – "Circo de Coisas" – SP

20h – Anima Sonho – "Bonecrônicas" – RS





Espaço Voar – Palco Planador

17h e 19h – Grupo Guiñoleros – "Cuentos Cortos, Amistades Largas" – México 31/08 – Domingo

Feira Permanente do Gama

11h – Coletivo Casa Moringa – "Vereda dos Mamulengos" – DF

12h – Voar Teatro de Bonecos – "Adivinha Adivinhão" – RS





Espaço Voar

16h e 18h – Grupo Paepalanthus – "Contos da Terra Vermelha" – DF

20h – Anima Sonho – "Bonecrônicas" – RS





Espaço Voar – Palco Planador

17h e 19h – Cia. Ángeles de Trapo – "Lemba" – Espanha

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel