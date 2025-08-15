Cia Lumiato leva o teatro de sombras de '2 mundos' a Planaltina

Neste sábado (16/8), o público de Planaltina poderá prestigiar o espetáculo 2 Mundos, da Cia Lumiato Teatro, referência nacional e internacional na linguagem do teatro de sombras contemporâneo. A apresentação será às 19h, no Complexo Cultural de Planaltina, com entrada gratuita, e promete envolver espectadores em uma narrativa poética e visualmente impactante.

Leia também: Taylor Swift e Lady Gaga: coincidência de datas agita fãs

Soledad Garcia, diretora e fundadora da companhia, afirma, em entrevista divulgada, que é uma alegria levar para Planaltina uma retrospectiva do trabalho da Cia Lumiato, com espetáculos que nasceram de anos de pesquisa, criação e experimentação. “Nosso desejo é alcançar públicos diversos, dos quatro anos até a vida adulta, e fortalecer o acesso à cultura fora do eixo central de Brasília”, afirma.

Leia também: II Simpósio Pretaenerd Academy anuncia programação completa e gratuita

Thiago Bresani, também diretor e fundador da Cia Lumiato, disse que os trabalhos representam uma década de produção artística. “É muito importante compartilhar com o público de Planaltina a trajetória da companhia e nosso comprometimento com a pesquisa e a inovação na linguagem do teatro de sombras”, destaca.

Leia também: Mostra Lamparina leva arte circense e hip hop ao DF

Criada em 2008, a Companhia Lumiato Teatro é pioneira no teatro de sombras contemporâneo no Centro-Oeste e já participou de diversos festivais no Brasil e no exterior. Com uma estética sofisticada, o grupo mistura silhuetas, projeções, trilha sonora original, luzes e poesia visual, e conduz o público a uma experiência cênica única.

Serviço

2 mundos

Neste sábado (17/8), no Complexo Cultural de Planaltina, a partir das 19h. A entrada é gratuita e classificação indicativa livre.