As diversas utilidades do gelo seco; surpreenda-se

Sabe aquela 'fumaça branca' que aparece nas mesas de algumas festas de aniversário? É gelo seco! Tão bom para manter bebidas geladas que faz sucesso em festas.

Nina Ladygina-Glazounova/Wikimedia Commons

Gelo seco é o nome que se dá quando o gás carbônico (CO2) fica em estado sólido.

Richard Wheeler/Wikimedia Commons

Também chamado de 'neve carbonatada', o gelo seco é como o gelo 'normal' (água em estado sólido), mas com uma diferença na temperatura.

Dr. Vikas Agarwal/Wikimedia Commons

O gelo seco sublima quando a temperatura atinge -78,5°C e não deixa resíduos de umidade.

KarolinaHalatek/Wikimedia Commons

Então, por causa desta baixíssima temperatura (-78,5°C), é de suma importância manejar o gelo seco com pinças e luvas protetoras e isolantes para evitar graves queimaduras. Também é preciso usar óculos.

CEphoto/Wikimedia Commons

O químico francês Adrien-Jean-Pierre Thilorier foi quem descobriu o gelo seco, em 1835.

Domínio Público/Wikimedia Commons

Mas a sua utilização só aconteceu pela primeira vez em 1925, em Nova York, como composto em extintores de incêndio.

M & J/Wikimedia Commons

E o gelo seco pode ser usado em diversas atividades, além das festinhas de aniversário.

Ghukill/Wikimedia Commons

Por sua baixíssima temperatura, é usado para conservar alimentos perecíveis com ultracongelamento rápido.

beccapie/Wikimedia Commons

Outra utilização é nos frigoríficos e quando os produtos devem ser transportados em grande escala, com temperatura controlada sem deixar resíduos.

Pleple2000/Wikimedia Commons

Até mesmo os sorveteiros usam o gelo seco nas carrocinhas para evitar que picolés e sorvete em caixa derretam.

Carol M. Highsmith/Wikimedia Commons

E, por não ser tóxico, o gelo seco é usado na gastronomia gourmet com névoas aromáticas, infusões frias e texturas diferentes.

Sumit Surai/Wikimedia Commons

Na indústria, o gelo seco pode ser utilizado na montagem e no ajuste de peças por retração a frio, retificação criogênica ou rebarbação de plásticos e borrachas moldadas.

Divulgação

ProjectManhattan/Wikimedia Commons

O gelo seco também pode ser usado na limpeza de superfícies em que a água não pode ser utilizada, como instalações elétricas, e até no combate a roedores.

Vadim photo/Wikimedia Commons

O gelo seco ainda pode ser usado na resfriação de dispositivos eletrônicos, na preservação de órgãos para transplantes e no ultracongelamento de células, tecidos, vírus e bactérias.

Smartheli/Wikimedia Commons

Inclusive, o gelo seco é bastante usado no tratamento de verrugas na pele através do processo de congelamento e eliminação do vírus do papiloma.

AfroBrazilian/Wikimedia Commons

Karolina Fok/Wikimedia Commons

??????? ??????/Wikimedia Commons

Para fazer gelo seco em casa, você precisa de tubos com CO2 engarrafado, um adaptador (como de pneu de bicicleta) para abrir os tubos do gás CO2 e liberá-lo aos poucos. Então, com a outra mão, solta o gás passando por um pano limpo, que formará cristais de gelo seco aderidos ao tecido.

Alessandro e Damiano/Wikimedia Commons

