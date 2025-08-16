Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (16/8)

PROCRASTINAÇÃO POSITIVA



Data estelar: Lua Vazia até 13h02 HBr

Pelo menos hoje é sábado e não haveria esse impulso todo para objetivar assuntos e realizar pretensões que nos acomete nos dias chamados de “úteis”, porém, como a semana produtiva está normalmente tomada de compromissos, deixamos para o sábado de manhã a possibilidade de solucionarmos alguns assuntos.

Definitivamente, o período da manhã deste sábado não é a melhor hora para solucionar qualquer coisa que o valha, e mais vale, por isso, procrastinar do que teimar em fazer acontecer.

Assim ficamos, procrastinar é um verbo maldito, mas há momentos, como quando a Lua está Vazia, que não há nada mais sensato do que nos dedicarmos ao ócio, e se por ventura tivermos compromissos ou datas limite para entregar trabalho, pois bem, o atraso será benéfico.

































ÁRIES (nascidos entre 21/3 e 20/4):

Quando está tudo bem é quando a alma há de ter mais lucidez, porque suave é a descida ao inferno, fácil é esse caminho, só que retornar ao céu alegre e maravilhoso, esse retorno requer muita persistência e dignidade.

TOURO (nascidos entre 21/4 e 20/5):

Deixar de lado todas as discussões e assumir a responsabilidade de fazer acontecer, porque senão nada será feito. É a melhor opção, porque assegura que o porvir venha com resultados frutíferos. Melhor assim.

GÊMEOS (nascidos entre 21/5 e 20/6):

O que mantém a juventude é a confiança de que nada, nem sequer o tempo, conseguirá nunca impedir que você viva o que pretende. Se os resultados são favoráveis, adversos ou neutros, isso sempre será assim. Eternamente.

CÂNCER (nascidos entre 21/6 e 21/7):

Controle a narrativa, o jogo é seu e não se trata de ofender ninguém, porém, de manter as rédeas e conduzir a situação ao objetivo que deseja. Se as pessoas ajudarem, melhor para você e para elas também. É.

LEÃO (nascidos entre 22/7 e 22/8):

O porvir não é apenas uma esperança ou uma ansiedade, o porvir é um caminho real que se estrutura através dos passos que damos no presente, sendo conscientes ou inconscientes disso. Melhor sermos conscientes.

VIRGEM (nascidos entre 23/8 e 22/9):

Em silêncio, sua alma anda fazendo manobras de acordo com seus interesses, e nada seria mais legítimo do que isso. A realidade, porém, será sempre muito mais ampla e complexa do que nossos simples desejos. Ou não?

LIBRA (nascidos entre 23/9 e 22/10):

Os interesses unem as pessoas mais do que as emoções, porém, não há evento na humanidade que não seja emocional, e na melhor das hipóteses, emocionante também. Siga o que sua emoção orienta, ela sempre acerta.

ESCORPIÃO (nascidos entre 23/10 e 21/11):

Nunca estamos prontos, quando conseguimos entender algumas coisas sobre a vida e ficar à vontade com elas, se abrem novos e mais sofisticados questionamentos, aos quais é importante dedicar boas reflexões.

SAGITÁRIO (nascidos entre 22/11 e 21/12):

A vida é boa e frutífera, e aproveitar sua graça está ao alcance de nossa humanidade, mas parece que preferimos ficar no lamento da dor. Você precisa continuar dando o exemplo de que é com alegria que se vive.

CAPRICÓRNIO (nascidos entre 22/12 e 20/1):

Não há o menor espaço para dilemas, mesmo que você não goste de ver o mesmo filme se repetindo em sua vida, agora é tarde, porque o filme está correndo. Vale a pena, então, assumir o protagonismo. Ponto final.

AQUÁRIO (nascidos entre 21/1 e 19/2):

As chances que a vida nos oferece raramente se apresentam a nós do jeito que as imaginamos, e pressentimos que, talvez, deixamos passar tantas. Pois não importa, porque a vida é uma eterna continuidade de manifestação.

PEIXES (nascidos entre 20/2 e 20/3):

Às vezes parece que é coisa demais para suportar, e dá vontade de chutar o balde. Porém, o resultado não traria nem o alívio nem a solução. Enquanto não há solução, a solução é ir fazendo o que dá para fazer.