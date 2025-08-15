Banda Câmbio Negro promove festival em comemoração aos 35 anos de carreira

No dia 13 de setembro, a banda de hip-hop Câmbio Negro promoverá o festival Câmbio Negro, em comemoração aos 35 anos de carreira. O festival ocorrerá a partir das 17h na Esplanada dos Ministérios com mais de 10 convidados, participações especiais e entrada gratuita. Os ingressos já podem ser retirados pelo site.

O evento reunirá diferentes gerações do hip-hiop, e receberá os quatro pilares da cultura na programação: rap, break, grafite e DJs. O repertório do show da banda brasiliense agregará, além de singles, músicas de três álbuns: Sub-raça, de 1993; Diário de um Feto, de 1995; e Câmbio Negro, de 1998.

Câmbio Negro receberá mais de 10 convidados, dentre eles: BellaDonna, Xande, Japão, Magu e US Blacks. O festival está sendo planejado pela banda desde 2018 e, originalmente, seria realizado em 2020, em comemoração aos 30 anos da banda. Por causa da pandemia de covid-19, o grupo teve que adiar as comemorações para os 35 anos.

Serviço

Festival Câmbio Negro 35 anos

No sábado (13/9), das 17h às 02h, na Esplanada dos Ministérios (em frente à rodoviária do Plano Piloto). Entrada franca mediante retirada de ingressos pelo site. Não recomendado para menores de 18 anos.

Confira a lista completa de convidados para o festival:

Duckjay (Tribo da Periferia)

Japão (Viela 17)

BellaDonna

Xande (Mente Consciente)

Magu (Diga How)

US Blacks

GOG (participação em vídeo)

DF Zulu Breakers

Roller Grooove (participação em vídeo)

Grupos de Capoeira

Conexão Suburbana (GO)

Opanijé (BA)

Lauren (SP)

DJ Léo (DF)