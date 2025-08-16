Gaby Amarantos posa nua e se diz confusa com tantos elogios: ‘Será que era feia?’ - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Aos 47 anos e com 35 quilos a menos, Gaby Amarantos protagonizou um ensaio fotográfico no qual aparece nua, celebrando a autoestima e a saúde. "Nunca fui pequena e essa exuberância faz parte de quem eu sou. Hoje, estou dentro do que chamam de padrão, mas penso que minha saúde está muito melhor", declarou a cantora, destacando que seu objetivo foi melhorar a qualidade de vida e o desempenho no palco.

Durante uma participação no Domingão, a artista revelou ter ficado surpresa com tantos elogios. "Perguntei para minha amiga Paula Lima: ‘Amiga, será que eu era tão feia antes?’", contou.

O processo de emagrecimento gerou reações diversas, inclusive críticas de parte do movimento body positive. "Quem gosta de mim de verdade entendeu muito bem o meu processo. Não que eu não me achasse gata antes… era gostosa. Mas queria estar bem comigo para além do espelho", explicou.

A mudança veio acompanhada de novos hábitos e do controle da compulsão alimentar. A perda do irmão Gabriel, vítima de complicações da obesidade, foi decisiva. "Ver o processo dele acabou me salvando. Me sinto hoje ressuscitada", afirmou.





