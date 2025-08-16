InícioDiversão e Arte
Carolina Dieckmann rebate críticas após revelar que o filho não come açúcar

Atriz rebateu comentários negativos sobre bolo de aniversário inusitado na festa de 18 anos do filho José

Carolina Dieckmann rebate críticas após revelar que o filho não come açúcar - (crédito: Reprodução/Instagram)
Carolina Dieckmann rebate críticas após revelar que o filho não come açúcar

Carolina Dieckmann usou seus stories na manhã desta sexta-feira (15.08) para se manifestar sobre comentários críticos que recebeu após compartilhar que seu filho, José, não consome açúcar. A repercussão começou depois que a atriz mostrou que, no aniversário de 18 anos do garoto, ele ganhou uma manga decorada no lugar do tradicional bolo na noite de quinta-feira (14.08).

"Algumas pessoas me marcaram em comentários criticando meu filho por não comer açúcar. O José parou de comer açúcar aos 13 anos porque ele queria ser jogador de futebol. Nas palestras da escola falavam muito sobre como a alimentação poderia melhorar ou piorar a performance de um atleta. Por causa disso, ele decidiu cortar o açúcar da vida. Ele não come coisas processadas, adoçantes, bolos… ele ama frutas. Manga é a fruta preferida dele", explicou Carolina.

A atriz também comentou sobre a reação do filho à surpresa: "A manga com a vela em cima foi a melhor coisa que ele poderia ter ganhado de aniversário. José está superfeliz com o ‘bolo’ e não tem nenhum motivo para nos atacarem".

Por fim, Carolina agradeceu as mensagens positivas: "Milhões vieram elogiando, desejando feliz aniversário, que ele seja feliz… E é isso que eu quero agradecer. De coração, a gente que é mãe sabe. Quando alguém fala alguma coisa do nosso filho, deseja o bem, elogia, a gente fica toda boba". José é filho de Carolina com o diretor Tiago Worcman, e ela também é mãe de Davi Frota, de 25 anos, fruto do relacionamento com o ator Marcos Frota.

 



16/08/2025
postado em 16/08/2025 18:20
