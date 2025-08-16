Fernanda Montenegro grava participação em série; veja qual

Fernanda Montenegro volta aos sets de filmagem para uma participação especial em 'Emergência 53' - (crédito: - Reprodução Instagram)

Aos 95 anos, Fernanda Montenegro volta aos sets de filmagem para uma participação especial em Emergência 53, nova série médica da Globoplay produzida em parceria com a Conspiração, ainda sem data de estreia. A atriz interpreta Dona Laura, uma senhora espirituosa e cheia de vida, que contrasta com sua saúde fragilizada e sua fixação pela própria morte.

Na trama, Dona Laura é mãe de Irene, interpretada por Yara de Novaes, chefe da Unidade 53, núcleo central da história. Mesmo debilitada, a personagem mantém hábitos como beber e fumar escondida da filha, com quem divide a casa. Dona Laura ainda se diverte com jogos de bingo e demonstra uma personalidade vibrante, marcada por sua vivência e leveza.

"É uma mulher que gosta de bingo, de beber, de fumar, tem bom caráter, uma alma positiva, uma mulher vivida e um personagem muito rico, muito bonito", avaliou Fernanda Montenegro em comunicado.

A série se propõe a mostrar os bastidores emocionais e profissionais dos atendimentos de emergência, focando não apenas nos resgates, mas nas vidas de médicos, enfermeiros e motoristas de ambulância. O elenco principal conta ainda com Valentina Herszage, Emilio Dantas, Heloisa Jorge, Ana Hikari, Raquel Villar, William Nascimento, Jaffar Bambirra e Emilio de Mello.

Com roteiro de Claudio Torres e Fábio Mendes, e colaboração de Márcio Maranhão, Carolina Neves, André Emídio e Joaquim Waddington, a série foi criada por Claudio Torres, Márcio Maranhão e Andrucha Waddington, que também assinam a direção e produção.

