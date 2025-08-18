O que significa Bobbie Goods e quanto custa

Entenda o que é Bobbie Goods e qual os preços dos livros de colorir - (crédito: Reprodução/Pinteret)

A febre Bobbie Goods se espalhou pelo mundo digital, especialmente no TikTok. O produto é um livro de colorir. A mente criativa por trás do nome é Abbie Goveia, uma ilustradora que se destaca por seu estilo "aconchegante", ela mistura traços simples com uma paleta de cores suaves. Sua arte transforma o cotidiano em algo fofo e relaxante, uma estética que ela popularizou como "cute and cozy".

Os livros de colorir de Bobbie Goods se tornaram seu produto mais famoso, permitindo que fãs interajam com as criações. Os livros são impressos em papel de alta qualidade, ideal para diferentes materiais de pintura.

Os livros de colorir e seus preços

Os preços dos livros podem variar devido a promoções e plataformas de venda. Os valores a seguir são da loja Amazon.

Dias Quentes (R$ 18,72): Este livro é perfeito para quem ama o verão. Ele traz desenhos que remetem a dias de sol, sorvetes e piqueniques à beira do lago.

Dias Frios (R$ 26,93): Dedicado ao aconchego do inverno, este livro é repleto de ilustrações que incluem xícaras de chocolate quente, cobertores macios e cenas de chuva.

Do Dia pra Noite (R$ 19,60): Uma coleção que mostra a transição do sol para a lua. As páginas são divididas entre ilustrações vibrantes do dia e desenhos noturnos, cheios de estrelas.

Isso e Aquilo (R$ 18,48): Uma coletânea de desenhos que não se prendem a um único tema. O livro é uma surpresa a cada página, com ilustrações variadas para todos os gostos.

Como Desenhar Coisas Super Fofas com Bobbie Goods (R$ 49,32): Mais do que um livro de colorir, este é um guia prático que ensina seu método de desenho, permitindo que os fãs criem suas próprias ilustrações "cute and cozy".



Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

