Jorge Vercillo e DJ EME lançam o remix do sucesso 'Monalisa'

Na última sexta-feira (15/8), o cantor Jorge Vercillo e o DJ EME lançaram o remix de Monalisa, um dos maiores sucessos da carreira do artista carioca. A faixa chegou às plataformas digitais e também ganhou um lyric vídeo no canal DJ EME. A proposta une duas linguagens musicais distintas: a MPB e a música eletrônica, o que transforma a música em uma ponte entre gerações.

O encontro entre Vercillo e EME não é novidade. Depois do sucesso do remix de Que nem maré, os dois decidiram dar continuidade à parceria em uma nova produção. Dessa vez, com a canção Monalisa, canção que se consolidou o artista com grande uso das poesias feitas pelo cantor. Ao Correio, os artistas falaram sobre a produção do remix.

Para EME, revisitar um clássico tão marcante foi uma experiência prazerosa. “Monalisa tem uma atmosfera única, e meu objetivo era manter essa essência viva. Trabalhei cada detalhe para que a versão eletrônica fosse envolvente sem perder a carga emocional que torna a música atemporal”, contou o DJ. Ele acrescenta que ter o próprio Vercillo no trabalho foi um incentivo importante para seguir o caminho criativo.

O produtor também destacou que vive um momento de crescimento e consolidação na carreira. “Estou com novos projetos no Brasil e fora dele. Quero continuar levando a música eletrônica de mãos dadas com a música brasileira, mostrando ao público que essa fusão pode emocionar e, ao mesmo tempo, colocar todo mundo para dançar”, afirmou.

Já Jorge Vercillo elogiou a sensibilidade e a ousadia de EME. “Ele tem essa qualidade de trazer elementos novos, mas sem mexer no coração da música. Trabalhamos juntos em Que nem maré e já tínhamos criado um laço muito forte, e quando ele apresentou a ideia de Monalisa, vi que fazia todo sentido. Inclusive adiei o lançamento de um álbum de remixes para incluir esse trabalho”, conta o cantor.

Com uma carreira marcada pela experimentação, Vercillo relembra que a fusão entre MPB e batidas eletrônicas sempre esteve presente em sua trajetória. “No meu segundo disco já havia arranjos do Torcuato Mariano e do DJ Memê. Sempre gostei dessa mistura, e acho importante ver a MPB dialogar com outros estilos e alcançar diferentes públicos. Isso mantém a música viva.”

O cantor também refletiu sobre o papel da tecnologia e da inteligência artificial no processo artístico. “Não tenho medo da IA. Se usada de forma inteligente, pode ser uma grande aliada. Mas nada substitui a criatividade humana, que é o que realmente dá alma à música”, afirmou.

Com esse lançamento, Vercillo e EME reforçam como a música brasileira pode se reinventar sem perder a identidade. O remix de Monalisa mostra que tradição e inovação podem caminhar juntas e mantém viva a essência de um clássico ao mesmo tempo em que o levam para novos espaços e pistas de dança.

Jorge Vercillo é um cantor, compositor e multi-instrumentista carioca. Nascido em 1968, o cantor conta com mais de 30 anos de carreira. Vercillo se tornou um dos maiores nomes da MPB e conquistou um disco de diamante, além de ganhar dois Grammys Latinos, 2009 e 2010, e com mais duas indicações, 2012 e 2013.

Natural de Uberaba, Márcio Filipe Walter é o nome por trás do DJ EME, sigla que significa emoção, motivação e energia, os principais objetivos que o artista busca transmitir em suas apresentações de house music.